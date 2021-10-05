https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753151190.html

В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти

В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти - РИА Новости, 05.10.2021

В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде предварительного заключения двум гражданам по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:45

2021-10-05T12:45

2021-10-05T12:45

в мире

грузия

михаил саакашвили

поти

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде предварительного заключения двум гражданам по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил адвокат Георгий Гогинава.Ранее прокурор сообщил о задержании двух граждан по делу о незаконном пересечении госграницы Грузии Саакашвили. Как сообщила телекомпания Пирвели, задержанные являются сотрудниками морского порта Поти. Прокурор сообщил, что правоохранителям известен маршрут, по которому экс-президент попал в Грузию. Ранее в СМИ сообщалось несколько версий маршрута Саакашвили, среди них - въезд на грузовом трейлере."Сторона защиты требовала залог в виде меры пресечения, но суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры", - заявил журналистам Гогинава.Адвокат сообщил, что его подзащитные действительно имели контакт с Саакашвили и помогли ему в передвижении внутри страны, однако он считает обвинения в их адрес об укрывательстве преступления безосновательными.Ранее прокурор сообщил о задержании двух граждан по делу о незаконном пересечении госграницы Грузии Саакашвили. Прокурор сообщил, что правоохранителям известен маршрут, по которому экс-президент попал в Грузию. Ранее в СМИ сообщалось несколько версий маршрута Саакашвили, среди них - въезд на грузовом трейлере.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Также против Саакашвили возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении государственной границы Грузии.

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752752256.html

грузия

поти

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в мире, грузия, михаил саакашвили, поти, задержание саакашвили в грузии