https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html

Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"

Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина" - РИА Новости, 05.10.2021

Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:05

2021-10-05T10:05

2021-10-05T10:05

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владимир зеленский

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте, назвав себя "личным узником" российского лидера Владимира Путина.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине он был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут."Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире. Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - написал Саакашвили в письме, текст которого опубликован на его странице в Facebook.При этом глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее выразил мнение, что задержанный в Тбилиси Саакашвили якобы действует в интересах России, как и во время своего руководства страной.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл "агрессией Саакашвили" события в Цхинвале в 2008 году, говоря об атаке на позиции миротворцев, в том числе российских. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2017 году назвал действия бывшего главы грузинского государства и экс-губернатора Одесской области на Украине "плевком в лицо" украинского и грузинского народов, выразив недоумение, "как вы это терпите до сих пор". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что "там, где Саакашвили, там – цирк".

https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html

https://ria.ru/20211005/pushkov-1753090389.html

https://ria.ru/20211003/tyurma-1752898709.html

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