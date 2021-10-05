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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/rubezh-1753193188.html
Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч случаев COVID-19 в сутки
Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч случаев COVID-19 в сутки - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч случаев COVID-19 в сутки
Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:44
2021-10-05T16:16
распространение коронавируса
татьяна голикова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.Рост заболеваемости отмечается в 67 регионах. С начала сентября он составил почти 31 процент — с 88 до 115 случаев на сто тысяч населения. По ее словам, максимальная доля приходится на COVID-19, протекающий в форме ОРВИ.Пик зафиксирован в конце декабря прошлого года — 29 935 человек.Голикова добавила, что полностью привиты 42,2 миллиона человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо первично иммунизировать еще 35,9 миллиона жителей.Чиновник заметила, что эпидемиологическая ситуация предсказуемо осложнилась, однако правительство выработало меры воздействия, которые позволяют избежать локдауна. Так, в регионах могут вводить ограничения при увеличении числа инфицированных в отдельных муниципалитетах, также существуют рекомендации по использованию QR-кодов для допуска на разные мероприятия.При этом субъекты, которые объявят свою территорию свободной от распространения коронавируса, могут рассчитывать на федеральные гранты.Сегодня оперативный штаб сообщил, что число случаев COVID-19 за сутки выросло на 25 110, оно превышает отметку в 25 тысяч четвертый день подряд. Темп прироста составляет 0,33 процента. Зарегистрирован суточный максимум смертей за время эпидемии — 895. Всего в стране коронавирусом заразились 7 637 427 человек, из них 6 759 059 вылечились.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
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татьяна голикова, коронавирус в россии
15:44 05.10.2021 (обновлено: 16:16 05.10.2021)
 
Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч случаев COVID-19 в сутки

Вице-премьер Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч заболевших COVID-19 в сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Рост заболеваемости отмечается в 67 регионах. С начала сентября он составил почти 31 процент — с 88 до 115 случаев на сто тысяч населения.
По ее словам, максимальная доля приходится на COVID-19, протекающий в форме ОРВИ.
Пик зафиксирован в конце декабря прошлого года — 29 935 человек.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 13:33Распространение коронавируса
В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
Голикова добавила, что полностью привиты 42,2 миллиона человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо первично иммунизировать еще 35,9 миллиона жителей.
Чиновник заметила, что эпидемиологическая ситуация предсказуемо осложнилась, однако правительство выработало меры воздействия, которые позволяют избежать локдауна. Так, в регионах могут вводить ограничения при увеличении числа инфицированных в отдельных муниципалитетах, также существуют рекомендации по использованию QR-кодов для допуска на разные мероприятия.
При этом субъекты, которые объявят свою территорию свободной от распространения коронавируса, могут рассчитывать на федеральные гранты.
Сегодня оперативный штаб сообщил, что число случаев COVID-19 за сутки выросло на 25 110, оно превышает отметку в 25 тысяч четвертый день подряд. Темп прироста составляет 0,33 процента. Зарегистрирован суточный максимум смертей за время эпидемии — 895. Всего в стране коронавирусом заразились 7 637 427 человек, из них 6 759 059 вылечились.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваКоронавирус в России
 
 
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