https://ria.ru/20211005/rozakhutor-1753198085.html
Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор" - РИА Новости, 05.10.2021
Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Зимний сезон на "Розе Хутор" откроется 17 декабря, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:10
2021-10-05T18:10
2021-10-05T18:10
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зимний сезон на "Розе Хутор" откроется 17 декабря, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.Зона катания на Южном склоне увеличится еще на 2,6 километра: на высоте более 1970 метров над уровнем моря уже проложили новую трассу средней сложности, установили канатку."Таким образом, гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 километрами трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками", — уточнили в пресс-службе.Кроме того, отдыхающих ждут увлекательные активности. "Будут работать такие аттракционы, как родельбан, оснащенный яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты", — добавили в пресс-службе.В течение сезона отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям.Цена за один день катания будет варьироваться от 3250 до 4150 рублей за взрослого и от 1700 до 2100 рублей за ребенка (от 7 до 14 лет) — в зависимости от праздничных периодов и месяца. Что касается стоимости сезонного ски-пасса, без скидок она составит 52 тысячи рублей. Если покупать заранее, цена будет ниже.
https://ria.ru/20210903/sochi-1748564988.html
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сочи, роза хутор, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, сноуборд, горнолыжный спорт, россия
Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Стар зимнего сезона на "Розе Хутор" состоится 17 декабря
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Зимний сезон на "Розе Хутор" откроется 17 декабря, сообщили
в пресс-службе горнолыжного курорта.
Зона катания на Южном склоне увеличится еще на 2,6 километра: на высоте более 1970 метров над уровнем моря уже проложили новую трассу средней сложности, установили канатку.
"Таким образом, гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 километрами трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, отдыхающих ждут увлекательные активности. "Будут работать такие аттракционы, как родельбан, оснащенный яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты", — добавили в пресс-службе.
В течение сезона отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям.
Цена за один день катания будет варьироваться от 3250 до 4150 рублей за взрослого и от 1700 до 2100 рублей за ребенка (от 7 до 14 лет) — в зависимости от праздничных периодов и месяца. Что касается стоимости сезонного ски-пасса, без скидок она составит 52 тысячи рублей. Если покупать заранее, цена будет ниже.