https://ria.ru/20211005/rozakhutor-1753198085.html

Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"

Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор" - РИА Новости, 05.10.2021

Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"

Зимний сезон на "Розе Хутор" откроется 17 декабря, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:10

2021-10-05T18:10

2021-10-05T18:10

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зимний сезон на "Розе Хутор" откроется 17 декабря, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.Зона катания на Южном склоне увеличится еще на 2,6 километра: на высоте более 1970 метров над уровнем моря уже проложили новую трассу средней сложности, установили канатку."Таким образом, гости курорта смогут воспользоваться более чем 104 километрами трасс (это самая большая зона катания в России) и 32 современными подъемниками", — уточнили в пресс-службе.Кроме того, отдыхающих ждут увлекательные активности. "Будут работать такие аттракционы, как родельбан, оснащенный яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты", — добавили в пресс-службе.В течение сезона отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры по окрестностям.Цена за один день катания будет варьироваться от 3250 до 4150 рублей за взрослого и от 1700 до 2100 рублей за ребенка (от 7 до 14 лет) — в зависимости от праздничных периодов и месяца. Что касается стоимости сезонного ски-пасса, без скидок она составит 52 тысячи рублей. Если покупать заранее, цена будет ниже.

https://ria.ru/20210903/sochi-1748564988.html

https://ria.ru/20211003/sap-tury-1752033130.html

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