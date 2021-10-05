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Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей - РИА Новости, 05.10.2021
Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
Территориальные органы Роспотребнадзора наложили на учреждения отдыха и оздоровления детей штрафы на более чем 98 миллионов рублей, заявила начальник управления РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:27
2021-10-05T13:27
общество
кировская область
красноярский край
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Территориальные органы Роспотребнадзора наложили на учреждения отдыха и оздоровления детей штрафы на более чем 98 миллионов рублей, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.По информации территориальных органов Роспотребнадзора, в прошедшую летнюю оздоровительную кампанию функционировало более 50,5 тысяч летних учреждений отдыха и оздоровления детей, отметила Шевкун на заседания комитета СФ по социальной политике."Не были допущены к эксплуатации в летнюю оздоровительную кампанию 122 учреждения, которым были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии. Несмотря на то, что пять учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии санитарным правилам, они организовали заезд 462 детей в оздоровительные организации. Это Красноярский край – один лагерь, Республика Крым и Хакасия – по два лагеря", - подчеркнула Шевкун.Кроме того, в шести субъектах обнаружили восемь учреждений, которые не входили в реестры и начали работу при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. "Это три лагеря в Москве, по одному в Алтае, Карелии, Крыму, Новгородской, Кировской областях. Все лагеря были закрыты, деятельность была приостановлена, материалы направлены в правоохранительные органы, дети вывезены. Были приняты меры административного воздействия к лицам, которые допустили эти нарушения", - пояснила Шевкун.По ее словам, в 25,5 тысячах лагерей были выявлены около 37 тысяч нарушений, которые касались текущей деятельности, например, организации или размещения детей. Кроме того, были выявлены факты приема на работу 111 человек в шести субъектах без прохождения обследования на коронавирус. Все были отстранены."За все факты нарушений в ходе всей кампании общая сумма наложенных территориальными органами Роспотребнадзора штрафов составила более 98 миллионов рублей. По лагерям, которые несанкционированно начали работу, информация направлена в правоохранительные органы. По трем постановлениям возбуждены уголовные дела. 71 объект в 17 субъектах был приостановлен по различным причинам", - резюмировала Шевкун.
https://sn.ria.ru/20210825/kravtsov-1747224253.html
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общество, кировская область, красноярский край, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
13:27 05.10.2021
 
Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей

Роспотребнадзор наложил на летние лагеря штрафы на 98 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр ГальперинПодростки перед отъездом в летний лагерь
Подростки перед отъездом в летний лагерь - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Территориальные органы Роспотребнадзора наложили на учреждения отдыха и оздоровления детей штрафы на более чем 98 миллионов рублей, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
По информации территориальных органов Роспотребнадзора, в прошедшую летнюю оздоровительную кампанию функционировало более 50,5 тысяч летних учреждений отдыха и оздоровления детей, отметила Шевкун на заседания комитета СФ по социальной политике.
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"Не были допущены к эксплуатации в летнюю оздоровительную кампанию 122 учреждения, которым были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии. Несмотря на то, что пять учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии санитарным правилам, они организовали заезд 462 детей в оздоровительные организации. Это Красноярский край – один лагерь, Республика Крым и Хакасия – по два лагеря", - подчеркнула Шевкун.
Кроме того, в шести субъектах обнаружили восемь учреждений, которые не входили в реестры и начали работу при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. "Это три лагеря в Москве, по одному в Алтае, Карелии, Крыму, Новгородской, Кировской областях. Все лагеря были закрыты, деятельность была приостановлена, материалы направлены в правоохранительные органы, дети вывезены. Были приняты меры административного воздействия к лицам, которые допустили эти нарушения", - пояснила Шевкун.
По ее словам, в 25,5 тысячах лагерей были выявлены около 37 тысяч нарушений, которые касались текущей деятельности, например, организации или размещения детей. Кроме того, были выявлены факты приема на работу 111 человек в шести субъектах без прохождения обследования на коронавирус. Все были отстранены.
"За все факты нарушений в ходе всей кампании общая сумма наложенных территориальными органами Роспотребнадзора штрафов составила более 98 миллионов рублей. По лагерям, которые несанкционированно начали работу, информация направлена в правоохранительные органы. По трем постановлениям возбуждены уголовные дела. 71 объект в 17 субъектах был приостановлен по различным причинам", - резюмировала Шевкун.
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ОбществоКировская областьКрасноярский крайМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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