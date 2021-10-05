https://ria.ru/20211005/rospotrebnadzor-1753159830.html

Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей

Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей - РИА Новости, 05.10.2021

Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей

Территориальные органы Роспотребнадзора наложили на учреждения отдыха и оздоровления детей штрафы на более чем 98 миллионов рублей, заявила начальник управления РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:27

2021-10-05T13:27

2021-10-05T13:27

общество

кировская область

красноярский край

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575323365_0:41:1501:885_1920x0_80_0_0_35623f60636065c6c3ab6a88989bdbe7.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Территориальные органы Роспотребнадзора наложили на учреждения отдыха и оздоровления детей штрафы на более чем 98 миллионов рублей, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.По информации территориальных органов Роспотребнадзора, в прошедшую летнюю оздоровительную кампанию функционировало более 50,5 тысяч летних учреждений отдыха и оздоровления детей, отметила Шевкун на заседания комитета СФ по социальной политике."Не были допущены к эксплуатации в летнюю оздоровительную кампанию 122 учреждения, которым были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии. Несмотря на то, что пять учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии санитарным правилам, они организовали заезд 462 детей в оздоровительные организации. Это Красноярский край – один лагерь, Республика Крым и Хакасия – по два лагеря", - подчеркнула Шевкун.Кроме того, в шести субъектах обнаружили восемь учреждений, которые не входили в реестры и начали работу при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. "Это три лагеря в Москве, по одному в Алтае, Карелии, Крыму, Новгородской, Кировской областях. Все лагеря были закрыты, деятельность была приостановлена, материалы направлены в правоохранительные органы, дети вывезены. Были приняты меры административного воздействия к лицам, которые допустили эти нарушения", - пояснила Шевкун.По ее словам, в 25,5 тысячах лагерей были выявлены около 37 тысяч нарушений, которые касались текущей деятельности, например, организации или размещения детей. Кроме того, были выявлены факты приема на работу 111 человек в шести субъектах без прохождения обследования на коронавирус. Все были отстранены."За все факты нарушений в ходе всей кампании общая сумма наложенных территориальными органами Роспотребнадзора штрафов составила более 98 миллионов рублей. По лагерям, которые несанкционированно начали работу, информация направлена в правоохранительные органы. По трем постановлениям возбуждены уголовные дела. 71 объект в 17 субъектах был приостановлен по различным причинам", - резюмировала Шевкун.

https://sn.ria.ru/20210825/kravtsov-1747224253.html

https://ria.ru/20210629/zaderzhanie-1739102021.html

кировская область

красноярский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кировская область, красноярский край, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество