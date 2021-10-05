https://ria.ru/20211005/rogozin-1753211387.html
"Роскосмос" получил два потенциальных заказа от космических туристов
"Роскосмос" получил два потенциальных заказа от космических туристов - РИА Новости, 05.10.2021
"Роскосмос" получил два потенциальных заказа от космических туристов
Два потенциальных заказа от космических туристов поступили в "Роскосмос" в прошедшие дни, это подтверждает, что фильм "Вызов" уже себя оправдал, заявил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:51
2021-10-05T16:51
2021-10-05T17:36
байконур (город)
дмитрий рогозин
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
туризм
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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Два потенциальных заказа от космических туристов поступили в "Роскосмос" в прошедшие дни, это подтверждает, что фильм "Вызов" уже себя оправдал, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Уже прямо перед вылетом на Байконур поступило два звонка от перспективных космических туристов, которые … считают, что четыре месяца они могут посвятить подготовке к тому, чтобы реализовать свою собственную мечту", — сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля с "киноэкипажем" к МКС.Он уточнил, что пока не может назвать фамилии потенциальных космических туристов. По словам Рогозина, эти две заявки "Роскосмос" получил "на разогреве" самого проекта "Вызов".Таким образом, проект уже себя коммерчески себя оправдал еще до выхода фильма в прокат, констатировал глава "Роскосмоса".Сегодня на МКС прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211005/kosmos-1753197692.html
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753141651.html
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байконур (город), дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, новости - туризм
16:51 05.10.2021 (обновлено: 17:36 05.10.2021)
"Роскосмос" получил два потенциальных заказа от космических туристов
Рогозин заявил, что проект "Вызов" оправдался — поступили заявки от космических туристов