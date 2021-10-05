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Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка
Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка - РИА Новости, 05.10.2021
Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам опорного банка Госкорпорации... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:55
2021-10-05T13:55
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам опорного банка Госкорпорации Ростех - Новикомбанка, подтвердив рейтинг "Ba3", сообщает пресс-служба банка."Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть", - отмечают аналитики Moody's, мнение которых приводится в пресс-релизе кредитной организации. По их данным, показатели качества активов банка улучшаются, несмотря на последствия пандемии. В частности, отмечается, что кредитование банком секторов, оказавшихся наиболее уязвимыми в условиях пандемии, несущественно.По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, изменение прогноза по долгосрочным депозитным рейтингам со "стабильного" на "позитивный" означает, что банк обладает большим потенциалом для дальнейшего улучшения показателей качества активов, поддержания высокого уровня достаточности капитала и прибыльности. "Это позволит нам и впредь оказывать своевременную и качественную поддержку проектам, имеющим государственное значение, которые реализуются нашим акционером и партнерами", - сказала Георгиева.
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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк, банки, россия
13:55 05.10.2021
 

Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам опорного банка Госкорпорации Ростех - Новикомбанка, подтвердив рейтинг "Ba3", сообщает пресс-служба банка.
"Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть", - отмечают аналитики Moody's, мнение которых приводится в пресс-релизе кредитной организации. По их данным, показатели качества активов банка улучшаются, несмотря на последствия пандемии. В частности, отмечается, что кредитование банком секторов, оказавшихся наиболее уязвимыми в условиях пандемии, несущественно.
Елена Георгиева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, изменение прогноза по долгосрочным депозитным рейтингам со "стабильного" на "позитивный" означает, что банк обладает большим потенциалом для дальнейшего улучшения показателей качества активов, поддержания высокого уровня достаточности капитала и прибыльности. "Это позволит нам и впредь оказывать своевременную и качественную поддержку проектам, имеющим государственное значение, которые реализуются нашим акционером и партнерами", - сказала Георгиева.
 
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