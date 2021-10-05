https://ria.ru/20211005/realme-1753227737.html

Компания realme представила в России смартфон GT Master Edition

Компания realme представила в России смартфон GT Master Edition - РИА Новости, 05.10.2021

Компания realme представила в России смартфон GT Master Edition

Бренд realme представил в России новое устройство — смартфон realme GT Master Edition, относящийся к флагманской серии realme GT. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:12

2021-10-05T18:12

2021-10-05T18:35

наука

технологии

realme

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бренд realme представил в России новое устройство — смартфон realme GT Master Edition, относящийся к флагманской серии realme GT.Гаджет получил версию покрытием корпуса из веганской кожи. Разработкой внешнего вида занимался японский индустриальный дизайнер-минималист Наото Фукасава, известный во всем мире автор, работы которого выставляются в Музее современного искусства в Нью-Йорке."Я хотел спроектировать смартфон для всех. Но особенно — для позитивных, активных и веселых людей", — комментирует Наото Фукасава. Это третий раз, когда realme сотрудничает с японским дизайнером: до этого Фукасава разрабатывал дизайн realme X Master Edition (модификации Onion и Garlic) и realme X2 Pro Master Edition (модификации Red Brick и Concrete).В смартфон установлен флагманский Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. 6,43-дюймовый экран обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и яркости, поддержку HDR10+, насыщенные и реалистичные цвета с профилем DCI-P3. В дисплей встроен удобный и надежный сканер отпечатков пальцев с высокой скоростью срабатывания.Смартфон realme GT Master Edition оснащен оперативной памятью до 8 ГБ и процессором Snapdragon 778G 5G, выполненным по 6-нанометровому техпроцессу. В модели использована система охлаждение Vapor Chamber Cooling System, позволяющая проводить часы в требовательных играх без избыточного нагрева."Мобильная платформа Snapdragon 778G 5G, используемая в смартфоне realme GT Master Edition, предлагает пользователям передовой функционал Snapdragon Elite Gaming для мобильных игр благодаря росту производительности CPU и GPU до 40 процентов, в то время как сопроцессор искусственного интеллекта 6-го поколения Qualcomm AI Engine обеспечивает безупречный опыт в аудио и фотографии", — отметил Сергей Коробов, директор по развитию бизнеса, Qualcomm Europe, Inc.Модель получила камерный блок из трех сенсоров: 64-мегапиксельный основной объектив, сверхширокоугольная линза, обеспечивающая обзор в четыре раза больше обычного, и датчик для макросъемки на расстоянии до четырех сантиметров. Мощное железо поддерживается аккумулятором объемом 4 300 мАч. Благодаря быстрой и безопасной 65-ваттной зарядке SuperDart Charge он восстанавливается от 0 до 100 процентов за 33 минуты.В России realme GT Master Edition поступает в продажу в конфигурациях: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ в сером (от Наото Фукасавы) и перламутровом вариантах расцветок. С 5 октября и до 7 ноября realme GT Master Edition можно будет приобрести по сниженной цене: 6/128 Гб — 29 990 рублей (скидка 6 000 рублей), 8/256 ГБ — 32 990 рублей (скидка 7 000 рублей).

https://ria.ru/20210916/smartfon-1749386685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, realme