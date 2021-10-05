Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/razumkov-1753166583.html
Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным
Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным - РИА Новости, 05.10.2021
Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что его незаконно отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:57
2021-10-05T13:59
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что его незаконно отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте мне, я знаю, как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна", - добавил Разумков.Он также заявил, что ошибся в людях и ценностях, с которыми шёл на парламентские выборы. "Я очень хотел верить, что за эти два года мы парламент опять вернули к нормальной работе. Наверное, я где-то ошибся и в людях, и в ценностях, с которыми они шли", - подчеркнул он.Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос об отзыве Разумкова с должности предлагается рассмотреть в четверг, 7 октября.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211002/otstavka-1752802138.html
https://ria.ru/20210907/pravitelstvo-1748951913.html
https://ria.ru/20210927/ukraina-1752030298.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_20969c1d4ab3f926603872f58b187d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
13:57 05.10.2021 (обновлено: 13:59 05.10.2021)
 
Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным

Спикер Рады Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний незаконным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что его незаконно отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.
Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:43
"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады
"Если я сейчас начну рассказывать про законный регламент, люди подумают, что я держусь за должность. Нет, это было незаконно, но доказывать, что это незаконно - когда люди знают, что это незаконно — это бороться с ветряными мельницами", - сказал Разумков на брифинге в ответ на вопрос, считает ли он законным отстранение его от ведения пленарных заседаний.
"Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте мне, я знаю, как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна", - добавил Разумков.
Он также заявил, что ошибся в людях и ценностях, с которыми шёл на парламентские выборы. "Я очень хотел верить, что за эти два года мы парламент опять вернули к нормальной работе. Наверное, я где-то ошибся и в людях, и в ценностях, с которыми они шли", - подчеркнул он.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 03:17
Эксперт раскрыл судьбу украинского правительства
Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос об отзыве Разумкова с должности предлагается рассмотреть в четверг, 7 октября.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:15
На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния