https://ria.ru/20211005/razumkov-1753166583.html

Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным

Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным - РИА Новости, 05.10.2021

Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что его незаконно отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:57

2021-10-05T13:57

2021-10-05T13:59

в мире

украина

верховная рада украины

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что его незаконно отстранили от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте мне, я знаю, как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна", - добавил Разумков.Он также заявил, что ошибся в людях и ценностях, с которыми шёл на парламентские выборы. "Я очень хотел верить, что за эти два года мы парламент опять вернули к нормальной работе. Наверное, я где-то ошибся и в людях, и в ценностях, с которыми они шли", - подчеркнул он.Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопрос об отзыве Разумкова с должности предлагается рассмотреть в четверг, 7 октября.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211002/otstavka-1752802138.html

https://ria.ru/20210907/pravitelstvo-1748951913.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752030298.html

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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков