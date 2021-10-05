Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/razumkov-1753159045.html
Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера - РИА Новости, 05.10.2021
Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
Верховная рада Украины на заседании во вторник включила в повестку работы сессии вопрос о процедуре отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:22
2021-10-05T14:04
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий разумков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник включила в повестку работы сессии вопрос о процедуре отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, такое решение поддержали 246 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.По процедуре, после сбора необходимого количества подписей на следующий пленарный день этот вопрос включается в повестку дня сессии минимум 226 голосами. После этого спикер Рады должен подготовить отчет о своей работе и выполнении сметы, а Счетная палата должна предоставить заключение. Эти документы предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва в зале. "Четвертого октября 2021 года было внесено письмо о поддержке 175 депутатами предложения об отзыве главы Верховной рады с должности... Назначить вопрос отзыва на 7 октября - это послезавтра", - сказал глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя решение Рады.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211005/rada-1753141390.html
https://ria.ru/20210927/ukraina-1752030298.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков
13:22 05.10.2021 (обновлено: 14:04 05.10.2021)
 
Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера

Рада включила в повестку сессии вопрос об отставке Разумкова с поста спикера

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник включила в повестку работы сессии вопрос о процедуре отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, такое решение поддержали 246 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 12:00
Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова
По процедуре, после сбора необходимого количества подписей на следующий пленарный день этот вопрос включается в повестку дня сессии минимум 226 голосами. После этого спикер Рады должен подготовить отчет о своей работе и выполнении сметы, а Счетная палата должна предоставить заключение. Эти документы предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва в зале.
"Четвертого октября 2021 года было внесено письмо о поддержке 175 депутатами предложения об отзыве главы Верховной рады с должности... Назначить вопрос отзыва на 7 октября - это послезавтра", - сказал глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя решение Рады.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:15
На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныДмитрий Разумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния