https://ria.ru/20211005/razumkov-1753159045.html

Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера

Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера - РИА Новости, 05.10.2021

Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера

Верховная рада Украины на заседании во вторник включила в повестку работы сессии вопрос о процедуре отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:22

2021-10-05T13:22

2021-10-05T14:04

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дмитрий разумков

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник включила в повестку работы сессии вопрос о процедуре отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, такое решение поддержали 246 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.По процедуре, после сбора необходимого количества подписей на следующий пленарный день этот вопрос включается в повестку дня сессии минимум 226 голосами. После этого спикер Рады должен подготовить отчет о своей работе и выполнении сметы, а Счетная палата должна предоставить заключение. Эти документы предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва в зале. "Четвертого октября 2021 года было внесено письмо о поддержке 175 депутатами предложения об отзыве главы Верховной рады с должности... Назначить вопрос отзыва на 7 октября - это послезавтра", - сказал глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя решение Рады.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211005/rada-1753141390.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752030298.html

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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков