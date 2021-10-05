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Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова
Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова - РИА Новости, 05.10.2021
Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова
Фракция украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" намерена во вторник отстранить от председательства в Верховной раде Украины спикера Дмитрия Разумкова, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:47
2021-10-05T11:47
в мире
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
алексей гончаренко
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Фракция украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" намерена во вторник отстранить от председательства в Верховной раде Украины спикера Дмитрия Разумкова, чтобы в четверг уволить его, сообщил депутат Рады от фракции экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает."План "слуг" по наказанию бывшего товарища, а ныне олигархического прихвостня Разумкова: сегодня отстранить его от ведения (пленарных заседаний – ред.) на ближайшие два сессионных дня. В четверг проголосовать за его отставку", - написал Гончаренко в Telegram во вторник.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752982035.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753008359.html
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в мире, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, алексей гончаренко
11:47 05.10.2021
 
Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова

Партия Зеленского во вторник отстранит от работы Разумкова, а в четверг уволит

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Фракция украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" намерена во вторник отстранить от председательства в Верховной раде Украины спикера Дмитрия Разумкова, чтобы в четверг уволить его, сообщил депутат Рады от фракции экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 13:21
Спикер Рады считает, что не оторвался от команды президента Украины
"План "слуг" по наказанию бывшего товарища, а ныне олигархического прихвостня Разумкова: сегодня отстранить его от ведения (пленарных заседаний – ред.) на ближайшие два сессионных дня. В четверг проголосовать за его отставку", - написал Гончаренко в Telegram во вторник.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:55
Спикер Рады Украины заявил, что по закону у него нельзя забрать мандат
 
В миреВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьАлексей Гончаренко
 
 
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