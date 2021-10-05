https://ria.ru/20211005/razumkov-1753137316.html

Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова

Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова - РИА Новости, 05.10.2021

Партия Зеленского отстранит от работы Разумкова

Фракция украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" намерена во вторник отстранить от председательства в Верховной раде Украины спикера Дмитрия Разумкова, РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:47

2021-10-05T11:47

2021-10-05T11:47

в мире

верховная рада украины

петр порошенко

европейская солидарность

алексей гончаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/61/1557356199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_af606a4dbcfa4a302cc2049c77a989c7.jpg

КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Фракция украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" намерена во вторник отстранить от председательства в Верховной раде Украины спикера Дмитрия Разумкова, чтобы в четверг уволить его, сообщил депутат Рады от фракции экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает."План "слуг" по наказанию бывшего товарища, а ныне олигархического прихвостня Разумкова: сегодня отстранить его от ведения (пленарных заседаний – ред.) на ближайшие два сессионных дня. В четверг проголосовать за его отставку", - написал Гончаренко в Telegram во вторник.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752982035.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1753008359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, алексей гончаренко