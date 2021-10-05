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https://ria.ru/20211005/razoblachenie-1753099389.html
Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями
Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями - РИА Новости, 05.10.2021
Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями
Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T06:47
2021-10-05T06:47
в мире
технологии
флорида
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор университета Флориды Эндрю Селепак.Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества.По мнению преподавателя, правительство не так обеспокоено сбоем, как приостановкой операций компании Colonial Pipeline в мае."Я думаю, с точки зрения правительства, если взлом не совершен сторонней организацией..., правительством, воздействие сбоя в работе Facebook и Instagram на несколько часов на самом деле имеет довольно-таки ограниченное воздействие на повседневную деятельность среднестатистического человека", - отметил Селепак.Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html
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в мире, технологии, флорида, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
06:47 05.10.2021
 
Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями

Профессор Селепак заявил, что сбои совпали с разоблачениями о неэтичных действиях Facebook

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор университета Флориды Эндрю Селепак.
Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества.
"Я не думаю, что сбои обязательно будут иметь долгосрочные последствия, но я полагаю, что люди должны задаться вопросом о моменте, в который сбои произошли, из-за только что вышедшей истории. Время кажется несколько неподходящим для Facebook", - заявил Селепак.
По мнению преподавателя, правительство не так обеспокоено сбоем, как приостановкой операций компании Colonial Pipeline в мае.
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Facebook назвала причину глобального сбоя
"Я думаю, с точки зрения правительства, если взлом не совершен сторонней организацией..., правительством, воздействие сбоя в работе Facebook и Instagram на несколько часов на самом деле имеет довольно-таки ограниченное воздействие на повседневную деятельность среднестатистического человека", - отметил Селепак.
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
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В миреТехнологииФлоридаМарк ЦукербергWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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