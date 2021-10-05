https://ria.ru/20211005/razoblachenie-1753099389.html

Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями

Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями - РИА Новости, 05.10.2021

Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями

Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T06:47

2021-10-05T06:47

2021-10-05T06:47

в мире

технологии

флорида

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор университета Флориды Эндрю Селепак.Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества.По мнению преподавателя, правительство не так обеспокоено сбоем, как приостановкой операций компании Colonial Pipeline в мае."Я думаю, с точки зрения правительства, если взлом не совершен сторонней организацией..., правительством, воздействие сбоя в работе Facebook и Instagram на несколько часов на самом деле имеет довольно-таки ограниченное воздействие на повседневную деятельность среднестатистического человека", - отметил Селепак.Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html

https://ria.ru/20211005/tsukerberg-1753094421.html

флорида

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, флорида, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей