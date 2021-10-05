https://ria.ru/20211005/razgrom-1753251919.html

Украину ждет разгром в Донбассе

Генерал ВСУ предупредил Украину о разгроме в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2021

Украину ждет разгром в Донбассе

Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T21:02

2021-10-05T21:02

2021-10-05T21:32

в мире

украина

донецкая область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр кихтенко

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире канала "Первый независимый".По мнению военного, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки."Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал он.Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет."Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением", — добавил он.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

https://ria.ru/20210923/zhertvy-1751392947.html

украина

донецкая область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр кихтенко