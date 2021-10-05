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Украину ждет разгром в Донбассе
Генерал ВСУ предупредил Украину о разгроме в Донбассе - РИА Новости, 05.10.2021
Украину ждет разгром в Донбассе
Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:02
2021-10-05T21:32
в мире
украина
донецкая область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр кихтенко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире канала "Первый независимый".По мнению военного, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки."Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал он.Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет."Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением", — добавил он.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html
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украина
донецкая область
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в мире, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр кихтенко
21:02 05.10.2021 (обновлено: 21:32 05.10.2021)
 
Генерал ВСУ предупредил Украину о разгроме в Донбассе

Генерал ВСУ Кихтенко предупредил Украину о разгроме в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире канала "Первый независимый".
По мнению военного, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки.
"Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал он.
Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет.
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"Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением", — добавил он.
Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаДонецкая областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр Кихтенко
 
 
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