Украину ждет разгром в Донбассе

21:02 05.10.2021 (обновлено: 21:32 05.10.2021)
Генерал ВСУ предупредил Украину о разгроме в Донбассе
Генерал ВСУ Кихтенко предупредил Украину о разгроме в Донбассе
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире канала "Первый независимый".
По мнению военного, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки.
"Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал он.
Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет.
21 января, 17:42"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией
"Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением", — добавил он.
Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
23 сентября, 02:05Зеленский назвал количество жертв конфликта в Донбассе