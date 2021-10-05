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Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США - РИА Новости, 05.10.2021
Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T04:01
2021-10-05T04:01
в мире
сша
япония
джо байден
фумио кисида
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ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны подтвердили намерение по укреплению японо-американского альянса и по реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.Кроме этого, по данным агентства Киодо, глава японского правительства заявил в ходе беседы, что намерен и в дальнейшем работать над такими глобальными проблемами, как борьба с коронавирусом, изменения климата, а также полной денуклеаризации мира.В свою очередь, Джо Байден подтвердил американские обязательства по защите Японии, уточнив, что данные обязательства распространяются также на острова Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай.Стороны также выразили единое мнение относительно необходимости дальнейшего сотрудничества для разрешения проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.Кисида, победивший на партийных выборах в прошлую среду, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. На выборах лидера партии его главными соперниками стали министр по делам административной реформы Таро Коно, отвечающий за кампанию вакцинации в стране и экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся своими крайне правыми взглядами. В ночь перед выборами Кисида и Такаити договорились о взаимной поддержке, если кто-то из них выйдет в второй тур. Голоса депутатов, поддерживающих Такаити, помогли Кисиде победить и стать затем премьер-министром.
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в мире, сша, япония, джо байден, фумио кисида
04:01 05.10.2021
 
Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США

Кисида провел первый на посту премьер-министра Японии разговор с президентом США Байденом

© Kazuhiro NogiПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© Kazuhiro Nogi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны подтвердили намерение по укреплению японо-американского альянса и по реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Кроме этого, по данным агентства Киодо, глава японского правительства заявил в ходе беседы, что намерен и в дальнейшем работать над такими глобальными проблемами, как борьба с коронавирусом, изменения климата, а также полной денуклеаризации мира.
В свою очередь, Джо Байден подтвердил американские обязательства по защите Японии, уточнив, что данные обязательства распространяются также на острова Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай.
Стороны также выразили единое мнение относительно необходимости дальнейшего сотрудничества для разрешения проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.
Кисида, победивший на партийных выборах в прошлую среду, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии. На выборах лидера партии его главными соперниками стали министр по делам административной реформы Таро Коно, отвечающий за кампанию вакцинации в стране и экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся своими крайне правыми взглядами. В ночь перед выборами Кисида и Такаити договорились о взаимной поддержке, если кто-то из них выйдет в второй тур. Голоса депутатов, поддерживающих Такаити, помогли Кисиде победить и стать затем премьер-министром.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 17:02
Премьер Кисида хочет построить в Японии "новый капитализм"
 
В миреСШАЯпонияДжо БайденФумио Кисида
 
 
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