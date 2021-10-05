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Заложник Мавриди и любовница "колбасного короля" отказались от госзащиты
Заложник Мавриди и любовница "колбасного короля" отказались от госзащиты - РИА Новости, 05.10.2021
Заложник Мавриди и любовница "колбасного короля" отказались от госзащиты
Взятый Александром Мавриди в заложники адвокат и любовница убитого бизнесмена Владимира Маругова отказались от государственной защиты, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:39
2021-10-05T10:39
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взятый Александром Мавриди в заложники адвокат и любовница убитого бизнесмена Владимира Маругова отказались от государственной защиты, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.Мавриди 6 августа сбежал из изолятора в Истре, задержали его лишь через месяц с лишним - 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области."Несмотря на то, что в ходе телевизионной передачи гражданская супруга Маругова высказывала опасения за свою жизнь, когда мы с ней связались и обсуждали этот вопрос, она отказалась от госзащиты. С Завгородним мы также общались, но и он отказался", - сказал Юсупов.
https://ria.ru/20211005/mavridi-1753120851.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/mavridi-1749975130.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:39 05.10.2021
 
Заложник Мавриди и любовница "колбасного короля" отказались от госзащиты

Заложник Мавриди и любовница "колбасного короля" Маругова отказались от госзащиты

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взятый Александром Мавриди в заложники адвокат и любовница убитого бизнесмена Владимира Маругова отказались от государственной защиты, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов.
"Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом коммерсанта, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Позднее при обыске в квартире Мавриди правоохранители обнаружили пенсионера - адвоката Алексея Завгороднего, который был прикован наручниками к кровати.
Задержанный Александр Мавриди. Кадр видео
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Мавриди 6 августа сбежал из изолятора в Истре, задержали его лишь через месяц с лишним - 13 сентября. На допросе он рассказывал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области.
"Несмотря на то, что в ходе телевизионной передачи гражданская супруга Маругова высказывала опасения за свою жизнь, когда мы с ней связались и обсуждали этот вопрос, она отказалась от госзащиты. С Завгородним мы также общались, но и он отказался", - сказал Юсупов.
Задержанный Александр Мавриди
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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