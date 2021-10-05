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Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике - РИА Новости, 05.10.2021
Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
Службы национальной безопасности несут угрозу жанру журналистского расследования, но продолжающиеся публикации вокруг попыток властей помешать работе WikiLeaks... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T02:25
2021-10-05T02:25
в мире
технологии
сша
томас джефферсон
wikileaks
гуантанамо (город)
yahoo
фбр
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Службы национальной безопасности несут угрозу жанру журналистского расследования, но продолжающиеся публикации вокруг попыток властей помешать работе WikiLeaks дают повод к оптимизму, заявил РИА Новости профессор Юридической школы имени Томаса Джефферсона (США), бывший президент Национальной лиги адвокатов, эксперт в области гражданских прав и свобод Марджори Кон."Дело (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, которому грозит 175 лет тюремного заключения за раскрытие военных преступлений США, практически игнорируется (американскими) медиагигантами, но надеюсь, что раскрытие Yahoo News угроз (бывшего госсекретаря США Майка) Помпео в адрес Ассанжа прольет свет на угрозу, которую национальная безопасность представляет для жанра журналистских расследований", - сказал эксперт в связи с 15-й годовщиной основания сайта WikiLeaks.В сентябре Yahoo News опубликовало расследование о том, что американские чиновники и руководство ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность убийства Ассанжа, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. По данным Yahoo News, Ассанжа планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае, если он попытается бежать.Как отметила в беседе с РИА Новости основатель и бывший руководитель неправительственной организации "Врачи за социальную ответственность" (PSR) Хелен Калдикотт, ее "не удивили" последние разоблачения."То, что мы (благодаря WikiLeaks) узнали из внутренних кругов работы ЦРУ и АНБ и множества других организаций, помогло многим из нас понять происходящее за нашими спинами в полной секретности", - говорит эксперт.Калдикотт, которая, как и Ассанж, из Австралии, считает основателя WikiLeaks не храбрецом, а просто "типичным австралийцем, которого вырастили, чтобы быть честным и никогда не поддаваться тому, в чем его обвиняют другие".По словам Кона, "разоблачительные публикации WikiLeaks о военных преступлениях, совершенных Соединенными Штатами в Ираке, Афганистане, Гуантанамо в 2010-2011 годах, имели очень важное значение для понимания того, что правительство США делает от имени американцев".Бывшая спецагент ФБР Колин Роули, которая активно расследовала действия ФБР в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, считает главным достижением WikiLeaks "возможность для честных подчиненных анонимно делиться информацией о незаконных или подвергающих публику опасности действиях власть имущих, наживающейся на этом элите, которая контролирует органы власти, коррумпированные корпорации и/или другие секретные власть имущие группы"."Одиннадцать лет назад я написала, что если бы WikiLeaks существовал тогда (в 2001 году), вероятно, нашлись бы честные госслужащие, которые бы поделились с общественностью информацией, которая бы помогла предотвратить атаки 11 сентября", - уверена Роули.Она отмечает, что "созданная WikiLeaks модель, когда правду раскрывает честный и заслуживающий доверия источник, была настолько важна и необходима для поддержания свободы прессы и защиты Первой поправки (конституции США), что центральные СМИ не только незамедлительно стали пользоваться документами, полученными WikiLeaks, но также вскоре стали копировать ее механизмы по защите источников"."К сожалению, власть имущие, такие как военные компании, фармацевтические гиганты и другие дельцы, вскоре нашли новые способы для возобновления контроля над СМИ (в том числе над соцсетями), чтобы не только не допускать публикации правды об их грязной деятельности, но и обеспечить, чтобы публика получала только их собственную, отвечающую их интересам информацию", - характеризует ситуацию эксперт.Это мнение разделяет бывший высокопоставленный сотрудник и аналитик Агентства национальной безопасности США Уильям Бинни. Он покинул ведомство в 2001 году, однако затем выступил информатором, предав гласности программу слежки американской разведки за собственными гражданами в нарушение конституции."Когда правительственные или разведывательные ведомства контролируют центральные СМИ, они также нацелены на другие платформы, которые открывают людям правду. Попытки манипулировать обществом, чтобы оно делало то, что ему говорят, происходят в глобальном масштабе, поэтому им нужно любой ценой заставить WikiLeaks, которая раскрывает творимые ими преступления, замолчать", - заявил Бинни.
https://ria.ru/20210928/assanzh-1752231994.html
https://ria.ru/20210902/premiya-1748380828.html
https://ria.ru/20210712/assanzh-1740873673.html
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в мире, технологии, сша, томас джефферсон, wikileaks, гуантанамо (город), yahoo, фбр
02:25 05.10.2021
 
Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике

Юрист Кон заявил, что ЦРУ и АНБ представляют угрозу для жанра журналистского расследования

© AP Photo / Matt DunhamСторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Службы национальной безопасности несут угрозу жанру журналистского расследования, но продолжающиеся публикации вокруг попыток властей помешать работе WikiLeaks дают повод к оптимизму, заявил РИА Новости профессор Юридической школы имени Томаса Джефферсона (США), бывший президент Национальной лиги адвокатов, эксперт в области гражданских прав и свобод Марджори Кон.
"Дело (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, которому грозит 175 лет тюремного заключения за раскрытие военных преступлений США, практически игнорируется (американскими) медиагигантами, но надеюсь, что раскрытие Yahoo News угроз (бывшего госсекретаря США Майка) Помпео в адрес Ассанжа прольет свет на угрозу, которую национальная безопасность представляет для жанра журналистских расследований", - сказал эксперт в связи с 15-й годовщиной основания сайта WikiLeaks.
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В сентябре Yahoo News опубликовало расследование о том, что американские чиновники и руководство ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность убийства Ассанжа, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. По данным Yahoo News, Ассанжа планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае, если он попытается бежать.
Как отметила в беседе с РИА Новости основатель и бывший руководитель неправительственной организации "Врачи за социальную ответственность" (PSR) Хелен Калдикотт, ее "не удивили" последние разоблачения.
"То, что мы (благодаря WikiLeaks) узнали из внутренних кругов работы ЦРУ и АНБ и множества других организаций, помогло многим из нас понять происходящее за нашими спинами в полной секретности", - говорит эксперт.
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Калдикотт, которая, как и Ассанж, из Австралии, считает основателя WikiLeaks не храбрецом, а просто "типичным австралийцем, которого вырастили, чтобы быть честным и никогда не поддаваться тому, в чем его обвиняют другие".
По словам Кона, "разоблачительные публикации WikiLeaks о военных преступлениях, совершенных Соединенными Штатами в Ираке, Афганистане, Гуантанамо в 2010-2011 годах, имели очень важное значение для понимания того, что правительство США делает от имени американцев".
Бывшая спецагент ФБР Колин Роули, которая активно расследовала действия ФБР в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, считает главным достижением WikiLeaks "возможность для честных подчиненных анонимно делиться информацией о незаконных или подвергающих публику опасности действиях власть имущих, наживающейся на этом элите, которая контролирует органы власти, коррумпированные корпорации и/или другие секретные власть имущие группы".
"Одиннадцать лет назад я написала, что если бы WikiLeaks существовал тогда (в 2001 году), вероятно, нашлись бы честные госслужащие, которые бы поделились с общественностью информацией, которая бы помогла предотвратить атаки 11 сентября", - уверена Роули.
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Она отмечает, что "созданная WikiLeaks модель, когда правду раскрывает честный и заслуживающий доверия источник, была настолько важна и необходима для поддержания свободы прессы и защиты Первой поправки (конституции США), что центральные СМИ не только незамедлительно стали пользоваться документами, полученными WikiLeaks, но также вскоре стали копировать ее механизмы по защите источников".
"К сожалению, власть имущие, такие как военные компании, фармацевтические гиганты и другие дельцы, вскоре нашли новые способы для возобновления контроля над СМИ (в том числе над соцсетями), чтобы не только не допускать публикации правды об их грязной деятельности, но и обеспечить, чтобы публика получала только их собственную, отвечающую их интересам информацию", - характеризует ситуацию эксперт.
Это мнение разделяет бывший высокопоставленный сотрудник и аналитик Агентства национальной безопасности США Уильям Бинни. Он покинул ведомство в 2001 году, однако затем выступил информатором, предав гласности программу слежки американской разведки за собственными гражданами в нарушение конституции.
"Когда правительственные или разведывательные ведомства контролируют центральные СМИ, они также нацелены на другие платформы, которые открывают людям правду. Попытки манипулировать обществом, чтобы оно делало то, что ему говорят, происходят в глобальном масштабе, поэтому им нужно любой ценой заставить WikiLeaks, которая раскрывает творимые ими преступления, замолчать", - заявил Бинни.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Биография Джулиана Ассанжа
 
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