Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/rada-1753141390.html
Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова
Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова - РИА Новости, 05.10.2021
Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова
Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:00
2021-10-05T12:06
верховная рада украины
в мире
украина
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725566_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8b2db3843d6c8f0ebe53f24263328a67.jpg
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Ранее депутат Рады от фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что партия Зеленского во вторник намерена отстранить от работы Разумкова, чтобы в четверг уволить с должности."Для меня должность не значит ничего. Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году и уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать", - заявил Разумков в Раде во время рассмотрения вопроса о его отстранении.Согласно регламенту, отстранение спикера возможно максимум на два пленарных заседания.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753021332.html
https://ria.ru/20210927/ukraina-1752030298.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725566_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16a5e6522240aadfcbe11d555a3177ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, в мире, украина, партия "слуга народа", дмитрий разумков
12:00 05.10.2021 (обновлено: 12:06 05.10.2021)
 
Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова

Рада большинством голосов на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Ранее депутат Рады от фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что партия Зеленского во вторник намерена отстранить от работы Разумкова, чтобы в четверг уволить с должности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 15:54
В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
"Для меня должность не значит ничего. Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году и уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать", - заявил Разумков в Раде во время рассмотрения вопроса о его отстранении.
Согласно регламенту, отстранение спикера возможно максимум на два пленарных заседания.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:15
На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров
 
Верховная Рада УкраиныВ миреУкраинаПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:30На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО предложили помощь жителям Донбасса и Крыма в борьбе с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
Лента новостейМолния