https://ria.ru/20211005/rada-1753141390.html

Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова

Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова - РИА Новости, 05.10.2021

Верховная Рада временно отстранила спикера Разумкова

Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:00

2021-10-05T12:00

2021-10-05T12:06

верховная рада украины

в мире

украина

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки спикера Разумкова. Согласно закону, для начала такой процедуры необходимо собрать 150 подписей депутатов. Во фракции объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Ранее депутат Рады от фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что партия Зеленского во вторник намерена отстранить от работы Разумкова, чтобы в четверг уволить с должности."Для меня должность не значит ничего. Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году и уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать", - заявил Разумков в Раде во время рассмотрения вопроса о его отстранении.Согласно регламенту, отстранение спикера возможно максимум на два пленарных заседания.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753021332.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752030298.html

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верховная рада украины, в мире, украина, партия "слуга народа", дмитрий разумков