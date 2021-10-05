https://ria.ru/20211005/qr-kod-1753213579.html

На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий - РИА Новости, 05.10.2021

На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Власти Вологодской области с 9 октября разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:01

2021-10-05T17:01

2021-10-05T17:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области с 9 октября разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни, сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов на заседании оперштаба."С 9 октября посещение организаций общественного питания, кафе, ресторанов, фуд-кортов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, музеев, библиотек, игровых мероприятий будет осуществляться гражданами при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19", - сказал он.Кольцов отметил, что данная мера не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.Кроме того, с 6 октября плановая медицинская помощь в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за небольшим исключением, также будет осуществляться при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.По данным оперштаба, суточные показатели инфицированных коронавирусом в регионе составляют от 250 до 260 человек в сутки. По сравнению с данными за сентябрь, число госпитализаций заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 4 октября, моногоспитали заполнены на 86,4%. При этом, отметили в оперштабе, взрослое население вакцинировано всего на 32,88% при требуемом уровне не менее 80%.Ранее режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Вологодской области был продлен до 31 октября. Глава региона также дал поручение с 29 сентября начать поэтапное развертывание 400 дополнительных коек в моногоспиталях.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753199141.html

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