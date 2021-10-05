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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/qr-kod-1753213579.html
На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий
На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий - РИА Новости, 05.10.2021
На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий
Власти Вологодской области с 9 октября разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:01
2021-10-05T17:04
распространение коронавируса
общество
вологодская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области с 9 октября разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни, сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов на заседании оперштаба."С 9 октября посещение организаций общественного питания, кафе, ресторанов, фуд-кортов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, музеев, библиотек, игровых мероприятий будет осуществляться гражданами при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19", - сказал он.Кольцов отметил, что данная мера не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.Кроме того, с 6 октября плановая медицинская помощь в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за небольшим исключением, также будет осуществляться при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.По данным оперштаба, суточные показатели инфицированных коронавирусом в регионе составляют от 250 до 260 человек в сутки. По сравнению с данными за сентябрь, число госпитализаций заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 4 октября, моногоспитали заполнены на 86,4%. При этом, отметили в оперштабе, взрослое население вакцинировано всего на 32,88% при требуемом уровне не менее 80%.Ранее режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Вологодской области был продлен до 31 октября. Глава региона также дал поручение с 29 сентября начать поэтапное развертывание 400 дополнительных коек в моногоспиталях.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753199141.html
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общество, вологодская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
17:01 05.10.2021 (обновлено: 17:04 05.10.2021)
 
На Вологодчине введут QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Вологодская область с 9 октября переводит кафе и массовые мероприятия на работу по QR-кодам

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель кафе предъявляет QR-код
Посетитель кафе предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области с 9 октября разрешили посещать кафе, музеи, библиотеки и игровые мероприятия только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни, сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов на заседании оперштаба.
"С 9 октября посещение организаций общественного питания, кафе, ресторанов, фуд-кортов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, музеев, библиотек, игровых мероприятий будет осуществляться гражданами при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19", - сказал он.
Кольцов отметил, что данная мера не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.
Кроме того, с 6 октября плановая медицинская помощь в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за небольшим исключением, также будет осуществляться при наличии QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.
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По данным оперштаба, суточные показатели инфицированных коронавирусом в регионе составляют от 250 до 260 человек в сутки. По сравнению с данными за сентябрь, число госпитализаций заболевших COVID-19 выросло в два раза. Согласно данным на 4 октября, моногоспитали заполнены на 86,4%. При этом, отметили в оперштабе, взрослое население вакцинировано всего на 32,88% при требуемом уровне не менее 80%.
Ранее режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Вологодской области был продлен до 31 октября. Глава региона также дал поручение с 29 сентября начать поэтапное развертывание 400 дополнительных коек в моногоспиталях.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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