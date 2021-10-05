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Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове
Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове - РИА Новости, 05.10.2021
Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове
Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:11
2021-10-05T14:25
происшествия
саратовская область
генеральная прокуратура рф
саратов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание", - сказал Иванов.Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове, ФСИН разбирается с этим. Если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства, отмечал представитель Кремля.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, саратов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
14:11 05.10.2021 (обновлено: 14:25 05.10.2021)
 
Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове

Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках заключенных в Саратове

© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание", - сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове, ФСИН разбирается с этим. Если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства, отмечал представитель Кремля.
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ПроисшествияСаратовская областьГенеральная прокуратура РФСаратовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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