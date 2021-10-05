https://ria.ru/20211005/pytki-1753168868.html

Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове

Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове - РИА Новости, 05.10.2021

Генпрокуратура начала проверку после сообщений о пытках в Саратове

Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:11

2021-10-05T14:11

2021-10-05T14:25

происшествия

саратовская область

генеральная прокуратура рф

саратов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание", - сказал Иванов.Ранее сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове, ФСИН разбирается с этим. Если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства, отмечал представитель Кремля.

https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, саратов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)