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В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН - РИА Новости, 05.10.2021
В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:47
2021-10-05T12:47
происшествия
иркутская область
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр калашников
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве отмечают, что в интернете была опубликована видеозапись с "противоправными действиями" в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что запись сделана в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области."Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН", - говорится в релизе.Наибольший резонанс в последние годы вызвали инциденты с пытками в исправительных колониях Ярославской и Иркутской областей. В частности, избиение Евгения Макарова сотрудниками колонии № 1 Ярославля и последующая публикация видео в "Новой газете" стали началом большого скандала, обернувшегося уголовным делом и реальными сроками для экс-сотрудников ФСИН.В 2020 году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы. Пятнадцатый фигурант, бывший замначальника колонии Иван Калашников, избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.Следующий скандал случился в Иркутской области, где начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 были задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. Начальник ИК-6 задержан по делу о противоправных действиях со стороны осуждённых в отношении другого осужденного, которые выявили сами сотрудники ФСИН. Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан по схожему эпизоду, который произошел в изоляторе.Впоследствии ФСИН рассказала о девяти уголовных делах об избиениях, возбужденных в отношении сотрудников и "помогавших" им заключенных.Директор ведомства Александр Калашников отмечал, что по возбужденным делам на тот момент было опрошено 1145 человек, установлен 41 причастный, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.Калашников заверял, что факты унижений и нарушений прав человека встречаются, но это "не системные пытки".
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происшествия, иркутская область, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия
12:47 05.10.2021
 
В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН

В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата ФСИН России выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве отмечают, что в интернете была опубликована видеозапись с "противоправными действиями" в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что запись сделана в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
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"Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН", - говорится в релизе.
Наибольший резонанс в последние годы вызвали инциденты с пытками в исправительных колониях Ярославской и Иркутской областей. В частности, избиение Евгения Макарова сотрудниками колонии № 1 Ярославля и последующая публикация видео в "Новой газете" стали началом большого скандала, обернувшегося уголовным делом и реальными сроками для экс-сотрудников ФСИН.
В 2020 году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы. Пятнадцатый фигурант, бывший замначальника колонии Иван Калашников, избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
Следующий скандал случился в Иркутской области, где начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 были задержаны в рамках расследования издевательств над заключенными. Начальник ИК-6 задержан по делу о противоправных действиях со стороны осуждённых в отношении другого осужденного, которые выявили сами сотрудники ФСИН. Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан по схожему эпизоду, который произошел в изоляторе.
Впоследствии ФСИН рассказала о девяти уголовных делах об избиениях, возбужденных в отношении сотрудников и "помогавших" им заключенных.
Директор ведомства Александр Калашников отмечал, что по возбужденным делам на тот момент было опрошено 1145 человек, установлен 41 причастный, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия.
Калашников заверял, что факты унижений и нарушений прав человека встречаются, но это "не системные пытки".
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ПроисшествияИркутская областьСаратовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр КалашниковРоссия
 
 
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