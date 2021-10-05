https://ria.ru/20211005/putin-1753212452.html
Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста
Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста - РИА Новости, 05.10.2021
Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста
Задачи снижения негативного воздействия на климат не должны лечь тяжким бременем на граждан и бизнес РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:55
2021-10-05T16:55
2021-10-05T17:18
общество
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Задачи снижения негативного воздействия на климат не должны лечь тяжким бременем на граждан и бизнес РФ, заявил президент России Владимир Путин."Задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и наших граждан. Наоборот, все принимаемые решения должны стать новым источником роста и технологического развития российской экономики", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.Он подчеркнул, что экологическая повестка требует не просто внимания, а именно просчитанных решений, анализа последствий и стоимости предлагаемых мер.Поставлена амбициозная задача - за 30 лет сделать объем эмиссии парниковых газов в России ниже, чем в Европе, но при этом важно обеспечить максимальные темпы роста российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с членами правительства он напомнил, что в послании Федеральному собранию поставлена цель сократить в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов.Президент отметил, что на первый взгляд, это разные вещи, но именно это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года."Правительство уже подготовило проект соответствующий. На очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики", - отметил президент.
https://ria.ru/20211005/stroitelstvo-1753210370.html
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общество, экономика, владимир путин, россия
16:55 05.10.2021 (обновлено: 17:18 05.10.2021)
Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста
Путин заявил, что решения по климатическим задачам должны стать новым источником роста
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Задачи снижения негативного воздействия на климат не должны лечь тяжким бременем на граждан и бизнес РФ
, заявил президент России Владимир Путин
.
"Задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и наших граждан. Наоборот, все принимаемые решения должны стать новым источником роста и технологического развития российской экономики", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.
Он подчеркнул, что экологическая повестка требует не просто внимания, а именно просчитанных решений, анализа последствий и стоимости предлагаемых мер.
Поставлена амбициозная задача - за 30 лет сделать объем эмиссии парниковых газов в России ниже, чем в Европе, но при этом важно обеспечить максимальные темпы роста российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства он напомнил, что в послании Федеральному собранию поставлена цель сократить в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов.
"Ну мы ставим такую амбициозную задачу: сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе. Но на пути к этой цели мы обязаны решить еще одну задачу: снижая негативное воздействие российской экономики на глобальный климат, обеспечить максимальные темпы ее роста", - сказал Путин.
Президент отметил, что на первый взгляд, это разные вещи, но именно это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
"Правительство уже подготовило проект соответствующий. На очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики", - отметил президент.