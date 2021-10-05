https://ria.ru/20211005/putin-1753212452.html

Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста

Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста - РИА Новости, 05.10.2021

Путин призвал сделать решения по климатическим задачам источником роста

Задачи снижения негативного воздействия на климат не должны лечь тяжким бременем на граждан и бизнес РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:55

2021-10-05T16:55

2021-10-05T17:18

общество

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Задачи снижения негативного воздействия на климат не должны лечь тяжким бременем на граждан и бизнес РФ, заявил президент России Владимир Путин."Задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и наших граждан. Наоборот, все принимаемые решения должны стать новым источником роста и технологического развития российской экономики", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.Он подчеркнул, что экологическая повестка требует не просто внимания, а именно просчитанных решений, анализа последствий и стоимости предлагаемых мер.Поставлена амбициозная задача - за 30 лет сделать объем эмиссии парниковых газов в России ниже, чем в Европе, но при этом важно обеспечить максимальные темпы роста российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с членами правительства он напомнил, что в послании Федеральному собранию поставлена цель сократить в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов.Президент отметил, что на первый взгляд, это разные вещи, но именно это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года."Правительство уже подготовило проект соответствующий. На очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики", - отметил президент.

https://ria.ru/20211005/stroitelstvo-1753210370.html

https://ria.ru/20211005/ekologiya-1753210958.html

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общество, экономика, владимир путин, россия