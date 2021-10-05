https://ria.ru/20211005/putin-1753208178.html

Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов

Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов - РИА Новости, 05.10.2021

Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов

Президент РФ Владимир Путин потребовал от российского правительства ускориться и в ближайшие годы ликвидировать все мусорные полигоны, расположенные в границах... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:33

2021-10-05T16:33

2021-10-05T16:53

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от российского правительства ускориться и в ближайшие годы ликвидировать все мусорные полигоны, расположенные в границах городов."Как вы знаете, наши основные усилия сегодня направлены на снижение объема загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который местами копился десятилетиями. Кстати говоря, это касается и свалок. Еще раз прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов", - сказал Путин на совещании с правительством во вторник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/putin-1744135529.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия