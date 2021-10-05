https://ria.ru/20211005/putin-1753208178.html
Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов
Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов - РИА Новости, 05.10.2021
Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов
Президент РФ Владимир Путин потребовал от российского правительства ускориться и в ближайшие годы ликвидировать все мусорные полигоны, расположенные в границах... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:33
2021-10-05T16:33
2021-10-05T16:53
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от российского правительства ускориться и в ближайшие годы ликвидировать все мусорные полигоны, расположенные в границах городов."Как вы знаете, наши основные усилия сегодня направлены на снижение объема загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который местами копился десятилетиями. Кстати говоря, это касается и свалок. Еще раз прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов", - сказал Путин на совещании с правительством во вторник.
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общество, владимир путин, россия
16:33 05.10.2021 (обновлено: 16:53 05.10.2021)
Путин призвал убрать все мусорные полигоны в границах городов
Путин призвал ускориться и убрать все мусорные полигоны в границах городов