https://ria.ru/20211005/putin-1753199346.html

Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию

Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 05.10.2021

Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин сообщил, что человек, заболевший коронавирусом в его окружении, с которым он контактировал, болел бессимптомно, лишь два дня... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:04

2021-10-05T16:04

2021-10-05T16:18

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус в россии

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что человек, заболевший коронавирусом в его окружении, с которым он контактировал, болел бессимптомно, лишь два дня температурил."Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Президент отметил важность ревакцинации. "Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку, и результат", - пояснил он.По словам Путина, у всех, кто заболел, болезнь протекала очень легко.

https://ria.ru/20210929/antitela-1752354670.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, коронавирус в россии, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19