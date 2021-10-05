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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/putin-1753199346.html
Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию
Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 05.10.2021
Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию
Президент России Владимир Путин сообщил, что человек, заболевший коронавирусом в его окружении, с которым он контактировал, болел бессимптомно, лишь два дня... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:04
2021-10-05T16:18
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус в россии
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что человек, заболевший коронавирусом в его окружении, с которым он контактировал, болел бессимптомно, лишь два дня температурил."Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Президент отметил важность ревакцинации. "Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку, и результат", - пояснил он.По словам Путина, у всех, кто заболел, болезнь протекала очень легко.
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владимир путин, коронавирус в россии, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
16:04 05.10.2021 (обновлено: 16:18 05.10.2021)
 
Путин рассказал о заболевшем COVID-19, из-за которого ушел на самоизоляцию

Заболевший COVID-19 из окружения Путина легко перенес заболевание

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что человек, заболевший коронавирусом в его окружении, с которым он контактировал, болел бессимптомно, лишь два дня температурил.
"Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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Президент отметил важность ревакцинации. "Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку, и результат", - пояснил он.
По словам Путина, у всех, кто заболел, болезнь протекала очень легко.

"Я общался целый день с человеком, который заболел. Он почувствовал, что заболел, только на следующий день: бессимптомно болел, но все равно заболел. Правда, температура была небольшая: два дня, и все", - рассказал Путин.

 
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