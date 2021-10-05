https://ria.ru/20211005/putin-1753162725.html
В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения
В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что часть своего дня рождения Владимир Путин посвятит работе, а после проведет время с близкими. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:37
2021-10-05T13:37
2021-10-05T14:35
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что часть своего дня рождения Владимир Путин посвятит работе, а после проведет время с близкими."Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что недавняя самоизоляция главы государства не повлияет на празднование.Путин в четверг отмечает 69-й день рождения.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:37 05.10.2021 (обновлено: 14:35 05.10.2021)
В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения
Пресс-секретарь Песков: Путин отпразднует день рождения с родными и близкими