https://ria.ru/20211005/putin-1753162725.html

В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения

В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что часть своего дня рождения Владимир Путин посвятит работе, а после проведет время с близкими. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:37

2021-10-05T13:37

2021-10-05T14:35

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что часть своего дня рождения Владимир Путин посвятит работе, а после проведет время с близкими."Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что недавняя самоизоляция главы государства не повлияет на празднование.Путин в четверг отмечает 69-й день рождения.

https://ria.ru/20210926/tayga-1751832160.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия