https://ria.ru/20211005/putin-1753161395.html

В Кремле не ответили на вопрос о причинах отставки главы Тамбовской области

В Кремле не ответили на вопрос о причинах отставки главы Тамбовской области - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле не ответили на вопрос о причинах отставки главы Тамбовской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о причинах отставки главы Тамбовской области Александра Никитина. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:32

2021-10-05T13:32

2021-10-05T13:50

политика

тамбовская область

владимир путин

дмитрий песков

александр никитин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о причинах отставки главы Тамбовской области Александра Никитина.Президент России Владимир Путин накануне освободил Никитина от должности главы Тамбовской области, назначив врио замглавы минстроя Максима Егорова."Я не могу вам сказать, какая была именно причина в этот раз, не могу ответить на ваш вопрос. Возникают разные ситуации, в каждом случае, действительно, они отличаются друг от друга, поэтому ничего сейчас не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что послужило причиной увольнения Никитина и как в Кремле в целом оценивают отставки недавно избравшихся губернаторов, какие для этого должны быть причины.Никитин был избран главой администрации Тамбовской области 13 сентября 2015 года. В сентябре 2020 года был переизбран главой администрации Тамбовской области. Получил поддержку 79,3% избирателей. 21 сентября 2020 года Александр Никитин вступил в должность на новый срок.

https://ria.ru/20211004/nikitin-1753047554.html

https://ria.ru/20211004/tambov-1753028667.html

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политика, тамбовская область, владимир путин, дмитрий песков, александр никитин, россия