07:51 05.10.2021 (обновлено: 08:55 05.10.2021)
СК начал проверку по факту пожара в инфекционном госпитале в Кирове
СК начал проверку по факту пожара в инфекционном госпитале в Кирове, где погибли пациенты
УФА, 5 сен – РИА Новости. Следственные органы начали проверку по факту пожара в инфекционном госпитале в Кирове, где погибли два пациента, сообщили в СУСК РФ по Кировской области.
Ранее минздрав региона сообщал, что в ночь на вторник при пожаре в одной из палат корпуса для пациентов с COVID-19 основного инфекционного госпиталя Кирова погибли двое больных. По предварительным данным, возгорание произошло из-за действий одного из пациентов. Отмечалось, что корпус, откуда из-за пожара вывели 43 больных, планируют запустить в течение суток.
"В результате происшествия в огне погибли двое больных, 66-летний и 82-летний мужчины. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, организовано проведение доследственной проверки. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных", - сообщает СУСК РФ по области.
Проверку также начала региональная прокуратура.
"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Кировской области Андрей Оборок. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности. Результаты проверочных мероприятий, а также ход доследственной проверки СК находятся на контроле руководства ведомства", - сообщает надзорный орган региона.