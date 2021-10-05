https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html

Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области

Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области - РИА Новости, 05.10.2021

Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области

Промышленная безопасность реализуемых в Мурманской области проектов, а также расположенных в регионе объектов, эксплуатирующих ядерные установки, обеспечивается РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:12

2021-10-05T16:12

2021-10-05T16:12

мурманская область

экономика

мурманская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

кольский залив

александр трембицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731943497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1becb15b169dc645f03e5c7c1ccdc816.jpg

МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Промышленная безопасность реализуемых в Мурманской области проектов, а также расположенных в регионе объектов, эксплуатирующих ядерные установки, обеспечивается на должном уровне, отметил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе рабочего совещания с губернатором Андреем Чибисом.Как сообщило министерство информационной политики региона, встреча состоялась на борту атомного ледокола "Ленин". Ключевой темой беседы стали перспективы реализации в Заполярье крупных инвестпроектов. Чибис представил коллегам из федерального ведомства проекты комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства морского торгового порта Лавна и центра крупнотоннажных морских сооружений.Также глава региона рассказал о планах по созданию контейнерного порта-хаба Северного морского пути на Западном берегу Кольского залива и терминала по обслуживанию судов и поставке рыбной продукции, проектах технического перевооружения порта Витино, а также освоения Африкандского месторождения и месторождения Федорова Тундра, о планах по развитию в регионе зеленой энергетики, промышленного туризма и других проектах."Сегодня Мурманская область – это территория активного экономического роста, и, бесспорно, промышленная безопасность для нас является одним из приоритетов, а сотрудничество с Ростехнадзором – принципиально важным. Я благодарен за четко выстроенное взаимодействие, оперативное решение проблемных вопросов. Это отмечают и мои коллеги, и промышленные предприятия", – подчеркнул в ходе встречи Чибис."Это итог совместной работы расположенных в Мурманской области промышленных предприятий и региональной власти. Но вы сами понимаете, что этот показатель не абсолютный, этим надо заниматься ежедневно, ежечасно", – подчеркнул глава Ростехнадзора, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с регионом.

https://ria.ru/20210929/lizaalert-1752392333.html

https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html

мурманская область

кольский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мурманская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кольский залив, александр трембицкий