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Мурманская область
https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области - РИА Новости, 05.10.2021
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области
Промышленная безопасность реализуемых в Мурманской области проектов, а также расположенных в регионе объектов, эксплуатирующих ядерные установки, обеспечивается РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:12
2021-10-05T16:12
мурманская область
экономика
мурманская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
кольский залив
александр трембицкий
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Промышленная безопасность реализуемых в Мурманской области проектов, а также расположенных в регионе объектов, эксплуатирующих ядерные установки, обеспечивается на должном уровне, отметил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе рабочего совещания с губернатором Андреем Чибисом.Как сообщило министерство информационной политики региона, встреча состоялась на борту атомного ледокола "Ленин". Ключевой темой беседы стали перспективы реализации в Заполярье крупных инвестпроектов. Чибис представил коллегам из федерального ведомства проекты комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства морского торгового порта Лавна и центра крупнотоннажных морских сооружений.Также глава региона рассказал о планах по созданию контейнерного порта-хаба Северного морского пути на Западном берегу Кольского залива и терминала по обслуживанию судов и поставке рыбной продукции, проектах технического перевооружения порта Витино, а также освоения Африкандского месторождения и месторождения Федорова Тундра, о планах по развитию в регионе зеленой энергетики, промышленного туризма и других проектах."Сегодня Мурманская область – это территория активного экономического роста, и, бесспорно, промышленная безопасность для нас является одним из приоритетов, а сотрудничество с Ростехнадзором – принципиально важным. Я благодарен за четко выстроенное взаимодействие, оперативное решение проблемных вопросов. Это отмечают и мои коллеги, и промышленные предприятия", – подчеркнул в ходе встречи Чибис."Это итог совместной работы расположенных в Мурманской области промышленных предприятий и региональной власти. Но вы сами понимаете, что этот показатель не абсолютный, этим надо заниматься ежедневно, ежечасно", – подчеркнул глава Ростехнадзора, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с регионом.
https://ria.ru/20210929/lizaalert-1752392333.html
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экономика, мурманская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кольский залив, александр трембицкий
16:12 05.10.2021
 
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области

Трембицкий отметил высокий уровень промбезопасности в Мурманской области

© РИА Новости / Евгений БиятовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Промышленная безопасность реализуемых в Мурманской области проектов, а также расположенных в регионе объектов, эксплуатирующих ядерные установки, обеспечивается на должном уровне, отметил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе рабочего совещания с губернатором Андреем Чибисом.
Как сообщило министерство информационной политики региона, встреча состоялась на борту атомного ледокола "Ленин". Ключевой темой беседы стали перспективы реализации в Заполярье крупных инвестпроектов. Чибис представил коллегам из федерального ведомства проекты комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства морского торгового порта Лавна и центра крупнотоннажных морских сооружений.
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Также глава региона рассказал о планах по созданию контейнерного порта-хаба Северного морского пути на Западном берегу Кольского залива и терминала по обслуживанию судов и поставке рыбной продукции, проектах технического перевооружения порта Витино, а также освоения Африкандского месторождения и месторождения Федорова Тундра, о планах по развитию в регионе зеленой энергетики, промышленного туризма и других проектах.
"Сегодня Мурманская область – это территория активного экономического роста, и, бесспорно, промышленная безопасность для нас является одним из приоритетов, а сотрудничество с Ростехнадзором – принципиально важным. Я благодарен за четко выстроенное взаимодействие, оперативное решение проблемных вопросов. Это отмечают и мои коллеги, и промышленные предприятия", – подчеркнул в ходе встречи Чибис.
"Это итог совместной работы расположенных в Мурманской области промышленных предприятий и региональной власти. Но вы сами понимаете, что этот показатель не абсолютный, этим надо заниматься ежедневно, ежечасно", – подчеркнул глава Ростехнадзора, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с регионом.
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Мурманская областьЭкономикаМурманская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Кольский заливАлександр Трембицкий
 
 
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