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В Челябинской области председателя суда ранили на охоте
В Челябинской области председателя суда ранили на охоте - РИА Новости, 05.10.2021
В Челябинской области председателя суда ранили на охоте
Председателя Еткульского районного суда в Челябинской области ранили из ружья его коллеги во время охоты, власти региона устанавливают всех участников инцидента РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:41
2021-10-05T08:41
происшествия
челябинская область
еткульский район
виталий безруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Председателя Еткульского районного суда в Челябинской области ранили из ружья его коллеги во время охоты, власти региона устанавливают всех участников инцидента и законность ее проведения.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, 4 октября в трех километрах от поселка Бектыш "председателю Еткульского районного суда было причинено огнестрельное ранение груди и брюшной полости из ружья председателя Еманжелинского городского суда"."Вчера вечером нам стало известно об инциденте на одном из охотничьих хозяйств Еткульского района. Государственные инспекторы федерального государственного надзора уже проводят проверку на законность охоты и выявления всех обстоятельств инцидента", - заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков, которого цитирует пресс-служба министерства.Он добавил, что достоверную информацию об участниках и подробности инцидента ведомство сообщит позже.По данным Telegram-канала Baza, судьи были пьяны, а в охоте принимали участие еще несколько человек.
https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html
https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html
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происшествия, челябинская область, еткульский район, виталий безруков
08:41 05.10.2021
 
В Челябинской области председателя суда ранили на охоте

В Челябинской области председателя суда на охоте ранили из ружья другого судьи

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Председателя Еткульского районного суда в Челябинской области ранили из ружья его коллеги во время охоты, власти региона устанавливают всех участников инцидента и законность ее проведения.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, 4 октября в трех километрах от поселка Бектыш "председателю Еткульского районного суда было причинено огнестрельное ранение груди и брюшной полости из ружья председателя Еманжелинского городского суда".
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Он добавил, что достоверную информацию об участниках и подробности инцидента ведомство сообщит позже.
По данным Telegram-канала Baza, судьи были пьяны, а в охоте принимали участие еще несколько человек.
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ПроисшествияЧелябинская областьЕткульский районВиталий Безруков
 
 
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