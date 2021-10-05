https://ria.ru/20211005/problema-1753056669.html

"Нас осуждают, но выбора нет": кем вынуждены подрабатывать священники

"Нас осуждают, но выбора нет": кем вынуждены подрабатывать священники - РИА Новости, 05.10.2021

"Нас осуждают, но выбора нет": кем вынуждены подрабатывать священники

По выходным — у икон, в будни — за рабочим компьютером. В пандемию российские священники вынуждены все чаще искать дополнительные источники дохода, что не... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:00

2021-10-05T08:00

2021-10-05T10:32

религия

рязань

греция

иван охлобыстин

московская патриархия

русская православная церковь

владимир вигилянский

павел коньков

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Олег Налисник. По выходным — у икон, в будни — за рабочим компьютером. В пандемию российские священники вынуждены все чаще искать дополнительные источники дохода, что не всегда соответствует церковным канонам. О том, как разрешить противоречие, — в материале РИА Новости.Из рясы — в костюмРеклама магазина мужской одежды в Рязани вызвала настоящий фурор: фотомоделью выступил священник, что довольно нетипично. Ведь в общественном сознании служитель божий ассоциируется прежде всего с крестом и рясой."Долго думал, возможно ли позировать человеку с моим образом жизни, но решив, что это не хуже, чем работать на стройке или в такси (а многие отцы подрабатывают там, где могут), согласился", — высказался священник Павел Коньков во "ВКонтакте".Опубликованные фото комментаторы восприняли по-разному: действительно, совместимо ли это с духовным саном? Одни говорили об "искушении" для прихожан, другие не увидели в этом ничего плохого.Так или иначе, разгорелся спор, может ли вообще священник служить мамоне, совмещая светскую работу с духовной. Вопрос неспроста возник именно сейчас: пандемия вызвала отток прихожан, пожертвования резко снизились. А ведь, как известно, священнослужители и их семьи (как правило, минимум с двумя детьми) живут именно на пожертвования."Часть клириков у нас не получают зарплату — благо заняты в других сферах, имеют дополнительный доход. Иначе было бы очень тяжко", — отмечает протоиерей Татьянинской церкви при МГУ Владимир Вигилянский.Заработок или призваниеВ Русской православной церкви свыше 40 тысяч священнослужителей. При этом неизвестно, сколько из них кормится не только за счет прихода, но и благодаря другой профессии. Непонятно также, кого больше: подрабатывающих в церковных или светских организациях.Еще во времена апостолов, первых последователей Христа, приняли правило: "Епископ, или пресвитер, или диакон, да не приемлет на себя мирских попечений, а иначе да будет извержен от священнаго чина". То есть духовное лицо должно посвящать всего себя общине, а та, соответственно, обеспечивать его.Со временем модель усложнилась. Да и священники из представителей гонимой религии Римской империи превратились в значимый социальный слой. Поэтому в IV-V веках духовенству запретили, например, возглавлять войско и "взыскивать средства" — то есть заниматься бизнесом.Список запрещенных профессий пополнялся. Священникам нельзя проливать кровь, а значит, быть врачами. И лицедействовать запрещено — играть в театре.Что интересно, древние каноны действуют до сих пор. Но реалии совсем иные. Лишь в некоторых европейских странах — например, Германии и Греции — духовенство все еще живет на "церковную десятину": граждане платят соответствующий налог, который формирует зарплатный фонд.В России такого практически никогда не было: в XIX веке сельским священникам приходилось совмещать службы с работой в полях вместе с крестьянами. В советскую эпоху духовенство и вовсе не могло трудиться нигде за пределами церкви."Такое встречается среди священников. Причем мотивация разная. Кто-то по чисто финансовым соображениям, кто-то потому, что нравится. Я, например, работал реаниматологом. И после принятия сана и монашеского пострига бросать профессию не захотел", — говорит иеромонах Феодорит (Сеньчуков).Главный критерий, по его словам, таков: "приоритет отдается богослужениям". То есть священники, как правило, рано утром идут в храм, а после едут на работу.Неоднозначная темаНепонятно, правда, как быть с "неканоническими" профессиями. Правила не помешали известному актеру Ивану Охлобыстину в нулевые совершать богослужения и одновременно сниматься в кино. Хотя это не всем нравилось.В 2010-м его запретили в служении — по собственному желанию. Он сослался на "внутренние противоречия". Тогда же представители РПЦ заявили, что каноны будут четко соблюдаться.Но возникли новые случаи. Так, в 2015-м после победы в телешоу "Голос" всенародную славу обрел иеромонах Фотий (Мочалов). Духовенство высказывалось однозначно: шоу-бизнес и монашеские обеты несовместимы. Но певец продолжает выступать.Тем не менее в РПЦ проблему признали. В 2017-м в епархии разослали проект документа о несовместимых со священством профессиях. Предлагали запретить священникам занимать государственные должности, нести воинскую службу (исключение — капелланы), вести бизнес, работать в банках, заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью. Большие споры вызвали пункты о врачах (в том числе ветеринарных), певцах и спортсменах.Резолюцию с тех пор неоднократно редактировали. Окончательно ее определит Архиерейский собор РПЦ (высший церковный руководящий орган) в ноябре."Пока вопрос решается при участии правящего архиерея. Именно за ним определяющее слово во всем, что касается поведения того или иного священнослужителя", — говорит один из авторов документа, глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Московской патриархии священник Георгий Максимов.По его словам, "двойная профессия" священников — не повсеместное явление, даже несмотря на вызванные пандемией экономические трудности. В то же время такая форма служения среди духовенства уже не считается чем-то зазорным.

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

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рязань, греция, иван охлобыстин, московская патриархия, русская православная церковь, владимир вигилянский, павел коньков, "голос", россия, аналитика - религия и мировоззрение