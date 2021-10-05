https://ria.ru/20211005/prigovor-1753226385.html

В Курской области осудили женщину, сжегшую сына заживо

В Курской области осудили женщину, сжегшую сына заживо - РИА Новости, 05.10.2021

В Курской области осудили женщину, сжегшую сына заживо

Суд Железногорска Курской области приговорил к 15 годам колонии женщину, которая облила горючим и подожгла своего восьмилетнего сына, рассказавшего отчиму об ее РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:04

2021-10-05T18:04

2021-10-05T18:04

происшествия

железногорск

курская область

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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Суд Железногорска Курской области приговорил к 15 годам колонии женщину, которая облила горючим и подожгла своего восьмилетнего сына, рассказавшего отчиму об ее измене, сообщил РИА Новости представитель суда.Вечером 15 марта 2021 года женщина во время ссоры во дворе дома на хуторе Заречье облила горючим сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался. Мать мальчика была задержана, суд заключил ее под стражу.Женщине было предъявлено обвинение в убийстве своего малолетнего сына, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, обвиняемая решила сжечь сына заживо после того, как мальчик рассказал отчиму об измене матери. С ноября 2016-го по 15 марта 2021 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.Женщине было также предъявлено обвинение в истязании двух своих несовершеннолетних детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением. Приговор Железногорский городской суд вынес женщине 5 октября."Пятнадцать лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 40 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что суд исключил в приговоре статью об истязании.Как отмечает суд, подсудимая просила оправдать ее по статьям об истязании несовершеннолетних детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, за отсутствием в ее действиях состава преступления. Также женщина просила переквалифицировать ее действия со статьи "убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" на "причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20210813/pokushenie-1745620618.html

https://ria.ru/20210104/ubiystvo-1591947282.html

железногорск

курская область

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происшествия, железногорск , курская область