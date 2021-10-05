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В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов
В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов - РИА Новости, 05.10.2021
В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов
Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:27
2021-10-05T18:27
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания."Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности - его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны", - говорится в сообщении в блоге службы поддержки соцсети.Отмечается, что нет и доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате сбоя.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html
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в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
18:27 05.10.2021
 
В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов

В Facebook не считают злонамеренную активность причиной сбоя в работе сервисов соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания.
"Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности - его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны", - говорится в сообщении в блоге службы поддержки соцсети.
Отмечается, что нет и доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате сбоя.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
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В миреТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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