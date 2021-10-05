https://ria.ru/20211005/prichina-1753230614.html

В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов

В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов - РИА Новости, 05.10.2021

В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов

Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:27

2021-10-05T18:27

2021-10-05T18:27

в мире

технологии

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания."Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности - его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны", - говорится в сообщении в блоге службы поддержки соцсети.Отмечается, что нет и доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате сбоя.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.

https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей