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В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов
В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов - РИА Новости, 05.10.2021
В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов
Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:27
2021-10-05T18:27
2021-10-05T18:27
в мире
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоя в работе сервисов соцсети Facebook не была какая-либо злонамеренная активность, сообщила компания."Мы хотим прояснить, что за этим сбоем нет злонамеренной активности - его основной причиной было неправильное изменение конфигурации с нашей стороны", - говорится в сообщении в блоге службы поддержки соцсети.Отмечается, что нет и доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате сбоя.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
В Facebook исключили "злонамеренное вмешательство" в работу сервисов
В Facebook не считают злонамеренную активность причиной сбоя в работе сервисов соцсети