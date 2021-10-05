https://ria.ru/20211005/potok-1753158153.html

Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"

Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.10.2021

Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"

Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Верховный федеральный суд Германии на решение суда Дюссельдорфа не освобождать "Северный поток — 2" из-под Газовой директивы РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:16

2021-10-05T13:16

2021-10-05T16:26

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дюссельдорф

северный поток — 2

nord stream 2 ag

экономика

газпром

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Верховный федеральный суд Германии на решение суда Дюссельдорфа не освобождать "Северный поток — 2" из-под Газовой директивы ЕС.В июне 2020-го компания обратилась туда, чтобы оспорить аналогичное постановление Федерального сетевого агентства Германии. Двадцать пятого августа 2021 года иск отклонили.Нормы директивы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, а также обеспечить доступ альтернативных поставщиков к части мощностей. Однако немецкий регулятор при соблюдении первого условия вправе разрешить "Газпрому" заполнять трубу на 100%.Nord Stream 2 AG — оператор "Северного потока — 2", единственным акционером которого является "Газпром". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора нового газопровода.

https://ria.ru/20211005/gazprom-1753151504.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-05T13:16 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, дюссельдорф, северный поток — 2, nord stream 2 ag, экономика, газпром