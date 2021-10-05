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"Зима близко": немцев приободрили новости о "Северном потоке — 2"
Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2021
"Зима близко": немцев приободрили новости о "Северном потоке — 2"
Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:42
2021-10-05T03:42
в мире
германия
евросоюз
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2".Как ранее сообщили в Nord Stream 2 AG, оператор начал заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия - надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена "холодной войны"", - написал пользователь hermangerman."Что ж, вперед", - отметил Frederic B."Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует "Северный поток — 2"", - заявил Rainer S."Хорошая новость в тяжелое время!" – указал Sag-mal."Зима приближается, хорошие новости", - заметил Robert SP."Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится "атлантистам" от политики", - добавил Michael K."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753066719.html
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в мире, германия, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
03:42 05.10.2021
 
Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"

Читатели Die Welt назвали начало закачки газа в "Северный поток — 2" хорошей новостью

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2".
Как ранее сообщили в Nord Stream 2 AG, оператор начал заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Цена газа в Европе упала на новостях по "Северному потоку — 2"
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия - надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена "холодной войны"", - написал пользователь hermangerman.
"Что ж, вперед", - отметил Frederic B.
"Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует "Северный поток — 2"", - заявил Rainer S.
"Хорошая новость в тяжелое время!" – указал Sag-mal.
"Зима приближается, хорошие новости", - заметил Robert SP.
"Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится "атлантистам" от политики", - добавил Michael K.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
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В миреГерманияЕвросоюзСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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