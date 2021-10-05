https://ria.ru/20211005/potok-1753095840.html

"Зима близко": немцев приободрили новости о "Северном потоке — 2"

Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2021

"Зима близко": немцев приободрили новости о "Северном потоке — 2"

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:42

2021-10-05T03:42

2021-10-05T03:42

в мире

германия

евросоюз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток — 2".Как ранее сообщили в Nord Stream 2 AG, оператор начал заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия - надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена "холодной войны"", - написал пользователь hermangerman."Что ж, вперед", - отметил Frederic B."Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует "Северный поток — 2"", - заявил Rainer S."Хорошая новость в тяжелое время!" – указал Sag-mal."Зима приближается, хорошие новости", - заметил Robert SP."Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится "атлантистам" от политики", - добавил Michael K."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.

https://ria.ru/20211004/gaz-1753066719.html

https://ria.ru/20211004/gazoprovod-1753077285.html

германия

россия

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в мире, германия, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия