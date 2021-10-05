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ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев
ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев - РИА Новости, 05.10.2021
ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев
"Единая Россия" планирует поделиться руководящими постами в комитетах в Госдуме с представителями других политических сил, такая модель должна обеспечить... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:04
2021-10-05T19:04
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
высочайший
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Единая Россия" планирует поделиться руководящими постами в комитетах в Госдуме с представителями других политических сил, такая модель должна обеспечить многомерное функционирование парламента, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."И в предыдущем составе Государственной думы "Единая Россия", будучи правящей партией, тем не менее поступила благородно и поделилась руководством комитетами с другими политическими силами, с другими политическими партиями. Скажем прямо - мы могли бы этого и не делать. Мы сделали это, и это - дополнительный способ консолидации всех здоровых сил в обществе, всех политических сил для работы в интересах граждан нашей страны... С учетом того, что есть предложение точно такую же модель реализовать и в новом составе Государственной думы восьмого созыва, это очень важно понимать", - сказал Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального совета партии.Он считает, что такую модель представители других партий должны оценить, поскольку "именно такая модель обеспечивает многомерное функционирование парламента", выступает элементом системы сдержек и противовесов, в случае возникновения конфликтов обеспечивает баланс интересов.
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, высочайший
19:04 05.10.2021
 
ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев

Председатель "ЕР" Медведев: партия планирует поделиться постами в комитетах Госдумы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев принимает участие в режиме видеоконференции во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий
Председатель Единой России Дмитрий Медведев принимает участие в режиме видеоконференции во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Единая Россия" планирует поделиться руководящими постами в комитетах в Госдуме с представителями других политических сил, такая модель должна обеспечить многомерное функционирование парламента, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"И в предыдущем составе Государственной думы "Единая Россия", будучи правящей партией, тем не менее поступила благородно и поделилась руководством комитетами с другими политическими силами, с другими политическими партиями. Скажем прямо - мы могли бы этого и не делать. Мы сделали это, и это - дополнительный способ консолидации всех здоровых сил в обществе, всех политических сил для работы в интересах граждан нашей страны... С учетом того, что есть предложение точно такую же модель реализовать и в новом составе Государственной думы восьмого созыва, это очень важно понимать", - сказал Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального совета партии.
Он считает, что такую модель представители других партий должны оценить, поскольку "именно такая модель обеспечивает многомерное функционирование парламента", выступает элементом системы сдержек и противовесов, в случае возникновения конфликтов обеспечивает баланс интересов.
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ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий МедведевВысочайший
 
 
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