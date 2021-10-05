https://ria.ru/20211005/posty-1753238057.html

ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев

ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев - РИА Новости, 05.10.2021

ЕР планирует поделиться постами в комитетах Госдумы, заявил Медведев

"Единая Россия" планирует поделиться руководящими постами в комитетах в Госдуме с представителями других политических сил, такая модель должна обеспечить... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:04

2021-10-05T19:04

2021-10-05T19:04

политика

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

высочайший

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Единая Россия" планирует поделиться руководящими постами в комитетах в Госдуме с представителями других политических сил, такая модель должна обеспечить многомерное функционирование парламента, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."И в предыдущем составе Государственной думы "Единая Россия", будучи правящей партией, тем не менее поступила благородно и поделилась руководством комитетами с другими политическими силами, с другими политическими партиями. Скажем прямо - мы могли бы этого и не делать. Мы сделали это, и это - дополнительный способ консолидации всех здоровых сил в обществе, всех политических сил для работы в интересах граждан нашей страны... С учетом того, что есть предложение точно такую же модель реализовать и в новом составе Государственной думы восьмого созыва, это очень важно понимать", - сказал Медведев на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального совета партии.Он считает, что такую модель представители других партий должны оценить, поскольку "именно такая модель обеспечивает многомерное функционирование парламента", выступает элементом системы сдержек и противовесов, в случае возникновения конфликтов обеспечивает баланс интересов.

https://ria.ru/20211005/glava-1753223339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, высочайший