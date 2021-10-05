14:40 05.10.2021 (обновлено: 14:43 05.10.2021)
Эксперт рассказал о последствиях от сбоя в Facebook
Эксперт информационной безопасности Кярккяйнен рассказал о последствиях от сбоя в Facebook
ХЕЛЬСИНКИ, 5 окт - РИА Новости. Возникающие проблемы в глобальных международных социальных сетях ускорят появление альтернатив и конкурентов, рассказал РИА Новости сертифицированный менеджер по информационной безопасности (CISM) Юкка Кярккяйнен.
"Идеи создания глобальной международной социальной сети, альтернативы Facebook, витают давно. И я совершенно не буду удивлен, если возникающие проблемы ускорят ее появление. Лично сам бы переключился на конкурента, но альтернативы нет", - отметил Кярккяйнен.
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Эксперт не считает уже действующие в некоторых странах социальные сети альтернативой американским.
"Эффект социальной сети в аудитории: мы пользуемся теми услугами, что пользуются остальные. Мы там, где наш круг общения. Вот почему так сложно покинуть Facebook. Китайские, российские социальные сети не являются глобальными", - отметил специалист, уточнив, что локальными социальными сетями могут пользоваться по всему миру, но лишь для общения с национальной аудиторией, приведя пример китайской сети WeChat, используемую многими финскими компаниями для коммуникации и продаж в Китае.
"Эксперт также отметил, что "зная масштаб Facebook, удивительно насколько редко у них возникают технические проблемы или ошибки".
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.