https://ria.ru/20211005/posledstviya-1753176559.html

Эксперт рассказал о последствиях от сбоя в Facebook

Эксперт рассказал о последствиях от сбоя в Facebook - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперт рассказал о последствиях от сбоя в Facebook

Возникающие проблемы в глобальных международных социальных сетях ускорят появление альтернатив и конкурентов, рассказал РИА Новости сертифицированный менеджер... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:40

2021-10-05T14:40

2021-10-05T14:43

технологии

китай

whatsapp inc.

wechat

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 окт - РИА Новости. Возникающие проблемы в глобальных международных социальных сетях ускорят появление альтернатив и конкурентов, рассказал РИА Новости сертифицированный менеджер по информационной безопасности (CISM) Юкка Кярккяйнен."Идеи создания глобальной международной социальной сети, альтернативы Facebook, витают давно. И я совершенно не буду удивлен, если возникающие проблемы ускорят ее появление. Лично сам бы переключился на конкурента, но альтернативы нет", - отметил Кярккяйнен.Эксперт не считает уже действующие в некоторых странах социальные сети альтернативой американским."Эффект социальной сети в аудитории: мы пользуемся теми услугами, что пользуются остальные. Мы там, где наш круг общения. Вот почему так сложно покинуть Facebook. Китайские, российские социальные сети не являются глобальными", - отметил специалист, уточнив, что локальными социальными сетями могут пользоваться по всему миру, но лишь для общения с национальной аудиторией, приведя пример китайской сети WeChat, используемую многими финскими компаниями для коммуникации и продаж в Китае."Эксперт также отметил, что "зная масштаб Facebook, удивительно насколько редко у них возникают технические проблемы или ошибки".Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html

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китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, whatsapp inc., wechat, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей