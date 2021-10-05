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В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом
В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом - РИА Новости, 05.10.2021
В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом
Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в родных деревнях в Башкирии, сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:53
2021-10-05T09:54
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
радий хабиров
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
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УФА, 5 окт – РИА Новости. Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в родных деревнях в Башкирии, сообщили РИА Новости в правительстве республики.Ранее власти Башкирии сообщали, что убитые девушки в Гае оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов региона. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям убитых девушек."Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", - рассказал агентству представитель башкирского правительства.Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае, им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев. В Гайском городском суде, где во вторник рассмотрят ходатайство следствия о его аресте, сообщали, что Лазарев признал вину.В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости уточнили, что подозреваемый ранее был лишен свободы за убийство и разбой, мужчина освободился из колонии около двух месяцев назад.Кроме того, во вторник следственные органы сообщили о возбуждении новых уголовных дел против подозреваемого: "изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "неправомерное завладение автомобилем".По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз.
https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753104937.html
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), радий хабиров, россия, убийство трех девушек в оренбургской области
09:53 05.10.2021 (обновлено: 09:54 05.10.2021)
 
В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом

В Башкирии похоронили трех студенток, убитых в оренбургском Гае

© СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
© СУ СК по Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 5 окт – РИА Новости. Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в родных деревнях в Башкирии, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
Ранее власти Башкирии сообщали, что убитые девушки в Гае оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов региона. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям убитых девушек.
Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае
08:33
Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае признал вину
"Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", - рассказал агентству представитель башкирского правительства.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае, им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев. В Гайском городском суде, где во вторник рассмотрят ходатайство следствия о его аресте, сообщали, что Лазарев признал вину.
В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости уточнили, что подозреваемый ранее был лишен свободы за убийство и разбой, мужчина освободился из колонии около двух месяцев назад.
Видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
Вчера, 01:27
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
Кроме того, во вторник следственные органы сообщили о возбуждении новых уголовных дел против подозреваемого: "изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "неправомерное завладение автомобилем".
По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз.
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 13:52
СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве трех студенток в Гае
 
ПроисшествияОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)Радий ХабировРоссияУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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