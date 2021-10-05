https://ria.ru/20211005/pokhorony-1753112998.html

В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом

В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом - РИА Новости, 05.10.2021

В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом

Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в родных деревнях в Башкирии, сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:53

2021-10-05T09:53

2021-10-05T09:54

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

радий хабиров

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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УФА, 5 окт – РИА Новости. Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в родных деревнях в Башкирии, сообщили РИА Новости в правительстве республики.Ранее власти Башкирии сообщали, что убитые девушки в Гае оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов региона. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям убитых девушек."Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", - рассказал агентству представитель башкирского правительства.Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае, им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев. В Гайском городском суде, где во вторник рассмотрят ходатайство следствия о его аресте, сообщали, что Лазарев признал вину.В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости уточнили, что подозреваемый ранее был лишен свободы за убийство и разбой, мужчина освободился из колонии около двух месяцев назад.Кроме того, во вторник следственные органы сообщили о возбуждении новых уголовных дел против подозреваемого: "изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "неправомерное завладение автомобилем".По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз.

https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753104937.html

https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html

https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html

оренбургская область

гай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), радий хабиров, россия, убийство трех девушек в оренбургской области