09:53 05.10.2021 (обновлено: 09:54 05.10.2021)
В Башкирии похоронили трех студенток, убитых под Оренбургом
В Башкирии похоронили трех студенток, убитых в оренбургском Гае
© СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
УФА, 5 окт – РИА Новости. Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в родных деревнях в Башкирии, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
Ранее власти Башкирии сообщали, что убитые девушки в Гае оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов региона. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям убитых девушек.
"Тела девушек были доставлены в регион. Всех похоронили в их родных деревнях", - рассказал агентству представитель башкирского правительства.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае, им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев. В Гайском городском суде, где во вторник рассмотрят ходатайство следствия о его аресте, сообщали, что Лазарев признал вину.
В СУСК РФ по Оренбургской области РИА Новости уточнили, что подозреваемый ранее был лишен свободы за убийство и разбой, мужчина освободился из колонии около двух месяцев назад.
Кроме того, во вторник следственные органы сообщили о возбуждении новых уголовных дел против подозреваемого: "изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "неправомерное завладение автомобилем".
По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз.