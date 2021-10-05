https://ria.ru/20211005/podvore-1753113609.html

Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России

Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России - РИА Новости, 05.10.2021

Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России

Окончательное решение о подтверждении российских имущественных прав на Александровское подворье в Иерусалиме ожидается в ближайшее время, говорится в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:55

2021-10-05T09:55

2021-10-05T09:55

религия

израиль

иерусалим

дмитрий песков

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Окончательное решение о подтверждении российских имущественных прав на Александровское подворье в Иерусалиме ожидается в ближайшее время, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии главы российской дипмиссии Анатолия Викторова по итогам очередного заседания по этому делу, состоявшегося в окружном суде Иерусалима."Четвертого октября 2021 года состоялось заседание иерусалимского окружного суда, на котором были рассмотрены апелляции ряда структур, безосновательно выступающих против перерегистрации Александровского подворья в г. Иерусалиме на Российскую Федерацию. Речь идет о подтверждении российских имущественных прав на этот уникальный памятник русского и христианского наследия в Старом городе, который со второй половины XIX века является собственностью российского государства", - говорится в комментарии Викторова."Ожидаем, что окончательное судебное решение будет вынесено в ближайшее время", - подчеркивает глава российской дипмиссии.Посол РФ в Израиле считает сегодняшнее заседание иерусалимского суда "еще одним важным шагом в направлении восстановления исторической, юридической и нравственной справедливости".Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. В ноябре 2020 года, по информации дипмиссии, начальник Управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества министерства юстиции Израиля оставил в силе данный вердикт, который позже был обжалован в судебной инстанции.

https://ria.ru/20210203/ierusalim-1595886008.html

https://ria.ru/20200129/1563988467.html

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израиль, иерусалим, дмитрий песков, россия