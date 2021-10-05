Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211005/podvore-1753113609.html
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России - РИА Новости, 05.10.2021
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России
Окончательное решение о подтверждении российских имущественных прав на Александровское подворье в Иерусалиме ожидается в ближайшее время, говорится в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:55
2021-10-05T09:55
религия
израиль
иерусалим
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149641/70/1496417090_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c7574e01f65706d99675a0aa7e17104.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Окончательное решение о подтверждении российских имущественных прав на Александровское подворье в Иерусалиме ожидается в ближайшее время, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии главы российской дипмиссии Анатолия Викторова по итогам очередного заседания по этому делу, состоявшегося в окружном суде Иерусалима."Четвертого октября 2021 года состоялось заседание иерусалимского окружного суда, на котором были рассмотрены апелляции ряда структур, безосновательно выступающих против перерегистрации Александровского подворья в г. Иерусалиме на Российскую Федерацию. Речь идет о подтверждении российских имущественных прав на этот уникальный памятник русского и христианского наследия в Старом городе, который со второй половины XIX века является собственностью российского государства", - говорится в комментарии Викторова."Ожидаем, что окончательное судебное решение будет вынесено в ближайшее время", - подчеркивает глава российской дипмиссии.Посол РФ в Израиле считает сегодняшнее&nbsp;заседание иерусалимского суда "еще одним важным шагом в направлении восстановления исторической, юридической и нравственной справедливости".Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. В ноябре 2020 года, по информации дипмиссии, начальник Управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества министерства юстиции Израиля оставил в силе данный вердикт, который позже был обжалован в судебной инстанции.
https://ria.ru/20210203/ierusalim-1595886008.html
https://ria.ru/20200129/1563988467.html
израиль
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149641/70/1496417090_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_fd1b87c780ccc85f7901b3340cc3f344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, иерусалим, дмитрий песков, россия
09:55 05.10.2021
 

Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России

© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Окончательное решение о подтверждении российских имущественных прав на Александровское подворье в Иерусалиме ожидается в ближайшее время, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии главы российской дипмиссии Анатолия Викторова по итогам очередного заседания по этому делу, состоявшегося в окружном суде Иерусалима.
"Четвертого октября 2021 года состоялось заседание иерусалимского окружного суда, на котором были рассмотрены апелляции ряда структур, безосновательно выступающих против перерегистрации Александровского подворья в г. Иерусалиме на Российскую Федерацию. Речь идет о подтверждении российских имущественных прав на этот уникальный памятник русского и христианского наследия в Старом городе, который со второй половины XIX века является собственностью российского государства", - говорится в комментарии Викторова.
"Ожидаем, что окончательное судебное решение будет вынесено в ближайшее время", - подчеркивает глава российской дипмиссии.
Посол РФ в Израиле считает сегодняшнее заседание иерусалимского суда "еще одним важным шагом в направлении восстановления исторической, юридической и нравственной справедливости".
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 16:41Религия
Степашин прокомментировал возвращение России Александровского подворья
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. В ноябре 2020 года, по информации дипмиссии, начальник Управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества министерства юстиции Израиля оставил в силе данный вердикт, который позже был обжалован в судебной инстанции.
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
29 января 2020, 08:00Религия
Кто мешает вернуть России "жемчужину Иерусалима"
 
РелигияИзраильИерусалимДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
Лента новостейМолния