Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Окончательное решение о подтверждении российских имущественных прав на Александровское подворье в Иерусалиме ожидается в ближайшее время, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии главы российской дипмиссии Анатолия Викторова по итогам очередного заседания по этому делу, состоявшегося в окружном суде Иерусалима.
"Четвертого октября 2021 года состоялось заседание иерусалимского окружного суда, на котором были рассмотрены апелляции ряда структур, безосновательно выступающих против перерегистрации Александровского подворья в г. Иерусалиме на Российскую Федерацию. Речь идет о подтверждении российских имущественных прав на этот уникальный памятник русского и христианского наследия в Старом городе, который со второй половины XIX века является собственностью российского государства", - говорится в комментарии Викторова.
"Ожидаем, что окончательное судебное решение будет вынесено в ближайшее время", - подчеркивает глава российской дипмиссии.
Посол РФ в Израиле считает сегодняшнее заседание иерусалимского суда "еще одним важным шагом в направлении восстановления исторической, юридической и нравственной справедливости".
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме. В ноябре 2020 года, по информации дипмиссии, начальник Управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества министерства юстиции Израиля оставил в силе данный вердикт, который позже был обжалован в судебной инстанции.
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