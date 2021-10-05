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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/podrostki-1753240717.html
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V" - РИА Новости, 05.10.2021
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:17
2021-10-05T20:50
распространение коронавируса
вакцинация
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V".Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды."Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал он.На прошлой неделе правительство выделило свыше ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации препарата.
https://ria.ru/20210924/vaktsiny-1751665004.html
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вакцинация, александр гинцбург, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
19:17 05.10.2021 (обновлено: 20:50 05.10.2021)
 
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Гинцбург рассказал, что концентрация "Спутника V" для подростков будет меньше в пять раз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодой человек делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19
Молодой человек делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V".
Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды.
"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал он.
На прошлой неделе правительство выделило свыше ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.
Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.
В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации препарата.
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Распространение коронавирусаВакцинацияАлександр ГинцбургВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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