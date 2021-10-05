https://ria.ru/20211005/podrostki-1753240717.html

Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V" - РИА Новости, 05.10.2021

Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:17

2021-10-05T19:17

2021-10-05T20:50

распространение коронавируса

вакцинация

александр гинцбург

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V".Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды."Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал он.На прошлой неделе правительство выделило свыше ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации препарата.

https://ria.ru/20210924/vaktsiny-1751665004.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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