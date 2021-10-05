https://ria.ru/20211005/podrostki-1753240717.html
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V" - РИА Новости, 05.10.2021
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:17
2021-10-05T19:17
2021-10-05T20:50
распространение коронавируса
вакцинация
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753017050_0:170:2134:1370_1920x0_80_0_0_8c95044d877387a786b3596702a47fcf.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V".Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды."Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал он.На прошлой неделе правительство выделило свыше ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации препарата.
https://ria.ru/20210924/vaktsiny-1751665004.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753017050_172:106:2068:1528_1920x0_80_0_0_d52e8a9a3cb97847277ef64b008b6860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, александр гинцбург, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
19:17 05.10.2021 (обновлено: 20:50 05.10.2021)
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"
Гинцбург рассказал, что концентрация "Спутника V" для подростков будет меньше в пять раз
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V".
Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды.
"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", — сказал он.
На прошлой неделе правительство выделило свыше ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.
Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.
В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации препарата.