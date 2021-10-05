https://ria.ru/20211005/podrostki-1753201780.html

Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ

Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ - РИА Новости, 05.10.2021

Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ

Власти планируют упростить наем подростков для работы в некоторых сферах, рассказал министр труда Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:14

2021-10-05T16:14

2021-10-05T16:43

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти планируют упростить наем подростков для работы в некоторых сферах, рассказал министр труда Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством."На сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики", — сообщил он.По словам министра, для этого нужно будет изменить некоторые законы. Он добавил, что это решение позволит молодежи монетизировать свои навыки и развивать качества, необходимые для работы во взрослой жизни.На совещании Котяков также рассказал, что в России зарегистрировано около 880 тысяч безработных, четверть из них — моложе 30 лет.

https://ria.ru/20210922/mrot-1751233011.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, владимир путин