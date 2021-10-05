Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/podrostki-1753201780.html
Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ
Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ - РИА Новости, 05.10.2021
Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ
Власти планируют упростить наем подростков для работы в некоторых сферах, рассказал министр труда Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:14
2021-10-05T16:43
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d28b563ed1f0c4fcda71842273ac117f.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти планируют упростить наем подростков для работы в некоторых сферах, рассказал министр труда Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством."На сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики", — сообщил он.По словам министра, для этого нужно будет изменить некоторые законы. Он добавил, что это решение позволит молодежи монетизировать свои навыки и развивать качества, необходимые для работы во взрослой жизни.На совещании Котяков также рассказал, что в России зарегистрировано около 880 тысяч безработных, четверть из них — моложе 30 лет.
https://ria.ru/20210922/mrot-1751233011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eead0ea1f801e9d7e271b608144c616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, владимир путин
16:14 05.10.2021 (обновлено: 16:43 05.10.2021)
 
Минтруд предложил упростить наем подростков для некоторых работ

Минтруд предложил упростить в России наем подростков для некоторых работ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти планируют упростить наем подростков для работы в некоторых сферах, рассказал министр труда Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"На сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики", — сообщил он.
По словам министра, для этого нужно будет изменить некоторые законы. Он добавил, что это решение позволит молодежи монетизировать свои навыки и развивать качества, необходимые для работы во взрослой жизни.
На совещании Котяков также рассказал, что в России зарегистрировано около 880 тысяч безработных, четверть из них — моложе 30 лет.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 07:52
В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния