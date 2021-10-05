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Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота
Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота - РИА Новости, 05.10.2021
Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота
Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:40
2021-10-05T09:40
безопасность
вмф рф
владимир путин
адмиралтейские верфи
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".В конце августа верфь сообщала о завершении госиспытаний подлодки."На АО "Адмиралтейские верфи" прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан", - говорится в сообщении.Первая подлодка серии из шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года."Магадан" заложили 1 ноября 2019 года. Сейчас идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия на четвертой субмарине "Уфа". Пятый и шестой подводные корабли серии "Можайск" и "Якутск", были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года.Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системы, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.Варшавянки обладают автономностью плавания 45 суток, и могут погружаться на глубину до 300 метров. Их дальность плавания составляет до 7,5 тысяч миль. Надводное водоизмещение подлодок - 2350 тонн. Скорость подводного хода оснащенных шестью торпедными аппаратами подлодок составляет 18 узлов. Экипаж – 52 человека.
https://ria.ru/20210319/varshavyanka-1601959423.html
https://ria.ru/20210318/podlodka-1601742560.html
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безопасность, вмф рф, владимир путин, адмиралтейские верфи, россия
09:40 05.10.2021
 
Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота

Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку "Варшавянка" для ТОФ

© Александр ГальперинТоржественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3
© Александр Гальперин
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".
В конце августа верфь сообщала о завершении госиспытаний подлодки.
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 12:45
Адмирал объяснил, почему НАТО не может найти "Варшавянку"
"На АО "Адмиралтейские верфи" прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан", - говорится в сообщении.
Первая подлодка серии из шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года.
"Магадан" заложили 1 ноября 2019 года. Сейчас идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия на четвертой субмарине "Уфа". Пятый и шестой подводные корабли серии "Можайск" и "Якутск", были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года.
Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системы, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.
Варшавянки обладают автономностью плавания 45 суток, и могут погружаться на глубину до 300 метров. Их дальность плавания составляет до 7,5 тысяч миль. Надводное водоизмещение подлодок - 2350 тонн. Скорость подводного хода оснащенных шестью торпедными аппаратами подлодок составляет 18 узлов. Экипаж – 52 человека.
Подводная лодка проекта 636 Варшавянка - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 03:27
Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
 
БезопасностьВМФ РФВладимир ПутинАдмиралтейские верфиРоссия
 
 
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