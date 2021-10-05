https://ria.ru/20211005/podlodka-1753112022.html

Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота

Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота - РИА Новости, 05.10.2021

Госкомиссия приняла третью "Варшавянку" для Тихоокеанского флота

Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:40

2021-10-05T09:40

2021-10-05T09:40

безопасность

вмф рф

владимир путин

адмиралтейские верфи

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".В конце августа верфь сообщала о завершении госиспытаний подлодки."На АО "Адмиралтейские верфи" прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан", - говорится в сообщении.Первая подлодка серии из шести "Варшавянок" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, "Волхов", флот получил в октябре 2020 года."Магадан" заложили 1 ноября 2019 года. Сейчас идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия на четвертой субмарине "Уфа". Пятый и шестой подводные корабли серии "Можайск" и "Якутск", были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года.Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системы, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.Варшавянки обладают автономностью плавания 45 суток, и могут погружаться на глубину до 300 метров. Их дальность плавания составляет до 7,5 тысяч миль. Надводное водоизмещение подлодок - 2350 тонн. Скорость подводного хода оснащенных шестью торпедными аппаратами подлодок составляет 18 узлов. Экипаж – 52 человека.

https://ria.ru/20210319/varshavyanka-1601959423.html

https://ria.ru/20210318/podlodka-1601742560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, владимир путин, адмиралтейские верфи, россия