https://ria.ru/20211005/plot-1753198490.html

Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу

Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу - РИА Новости, 05.10.2021

Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу

Спасательный плот с судна "Фаворит", которое затонуло в Белом море, прибило к берегу, людей на нем не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:02

2021-10-05T16:02

2021-10-05T16:30

происшествия

белое море

мурманская область

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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Спасательный плот с судна "Фаворит", которое затонуло в Белом море, прибило к берегу, людей на нем не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Мурманской области.Ранее стало известно, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. О назначении судна неизвестно. СК и прокуратура начали проверки. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, судно затонуло в 5 километрах от берега, по предварительным данным, двое спаслись."Плот прибило к берегу, людей на нем нет", - сказал источник.Он добавил, что к месту ЧП отправились спасатели, однако добраться туда будет непросто: в этом районе ветер достигает 15-16 метров в секунду, высота волны – до 2 метров.

https://ria.ru/20211005/spasenie-1753204409.html

белое море

мурманская область

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происшествия, белое море, мурманская область