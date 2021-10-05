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Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу
Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу - РИА Новости, 05.10.2021
Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу
Спасательный плот с судна "Фаворит", которое затонуло в Белом море, прибило к берегу, людей на нем не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:02
2021-10-05T16:30
происшествия
белое море
мурманская область
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Спасательный плот с судна "Фаворит", которое затонуло в Белом море, прибило к берегу, людей на нем не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Мурманской области.Ранее стало известно, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. О назначении судна неизвестно. СК и прокуратура начали проверки. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, судно затонуло в 5 километрах от берега, по предварительным данным, двое спаслись."Плот прибило к берегу, людей на нем нет", - сказал источник.Он добавил, что к месту ЧП отправились спасатели, однако добраться туда будет непросто: в этом районе ветер достигает 15-16 метров в секунду, высота волны – до 2 метров.
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происшествия, белое море, мурманская область
16:02 05.10.2021 (обновлено: 16:30 05.10.2021)
 
Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу

Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу без людей

© РИА Новости / Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Спасательный плот с судна "Фаворит", которое затонуло в Белом море, прибило к берегу, людей на нем не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Мурманской области.
Ранее стало известно, что частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту получило пробоину в Белом море вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. О назначении судна неизвестно. СК и прокуратура начали проверки. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, судно затонуло в 5 километрах от берега, по предварительным данным, двое спаслись.
"Плот прибило к берегу, людей на нем нет", - сказал источник.
Он добавил, что к месту ЧП отправились спасатели, однако добраться туда будет непросто: в этом районе ветер достигает 15-16 метров в секунду, высота волны – до 2 метров.
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 16:23
После крушения судна в Белом море спасли двух человек
 
ПроисшествияБелое мореМурманская область
 
 
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