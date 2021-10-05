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В ЛНР возбудили дело против Саакашвили
В ЛНР возбудили дело против Саакашвили - РИА Новости, 05.10.2021
В ЛНР возбудили дело против Саакашвили
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за возможной... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:37
2021-10-05T16:52
в мире
киев
генеральная прокуратура рф
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за возможной причастности к убийству правоохранителей на Площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве в 2014 году."Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича, согласно паспорту - гражданина Украины… по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно данным ГП ЛНР, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов, на майдане Независимости в Киеве."Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов", - отметили в Генпрокуратуре.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753115433.html
https://ria.ru/20211005/pushkov-1753090389.html
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в мире, киев, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика
16:37 05.10.2021 (обновлено: 16:52 05.10.2021)
 
В ЛНР возбудили дело против Саакашвили

В ЛНР возбудили дело против Саакашвили из-за подозрений на его причастность к Майдану

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за возможной причастности к убийству правоохранителей на Площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве в 2014 году.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича, согласно паспорту - гражданина Украины… по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Согласно данным ГП ЛНР, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов, на майдане Независимости в Киеве.
"Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов", - отметили в Генпрокуратуре.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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