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Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией
Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 05.10.2021
Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией
Власти Марокко решили с 5 октября временно приостановить прямое авиасообщение между Марокко и Россией, сообщило посольство РФ в этой стране. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:11
2021-10-05T15:11
2021-10-05T15:39
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Марокко решили с 5 октября временно приостановить прямое авиасообщение между Марокко и Россией, сообщило посольство РФ в этой стране."Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей с 5 октября приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. При этом перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают", - сообщило посольство РФ на своей странице в Facebook.
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15:11 05.10.2021 (обновлено: 15:39 05.10.2021)
Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией
Власти Марокко приняли решение временно приостановить прямое авиасообщение с Россией