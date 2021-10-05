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Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией

Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 05.10.2021

Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией

Власти Марокко решили с 5 октября временно приостановить прямое авиасообщение между Марокко и Россией, сообщило посольство РФ в этой стране. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:11

2021-10-05T15:11

2021-10-05T15:39

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Марокко решили с 5 октября временно приостановить прямое авиасообщение между Марокко и Россией, сообщило посольство РФ в этой стране."Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей с 5 октября приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. При этом перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают", - сообщило посольство РФ на своей странице в Facebook.

https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html

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марокко, facebook, отношения, россия, новости - туризм, туризм