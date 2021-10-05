https://ria.ru/20211005/otravlenie-1753168510.html

Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление

Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление - РИА Новости, 05.10.2021

Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление

Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что у животных была сильная интоксикация организма, сообщила РИА Новости владелец приюта "Лохматая душа"... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:08

2021-10-05T14:08

2021-10-05T14:08

общество

чехов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что у животных была сильная интоксикация организма, сообщила РИА Новости владелец приюта "Лохматая душа" Валентина Силич."Результаты готовы только по вскрытию. Очень плохие. Полностью интоксикация всего организма, сильная интоксикация всего организма, весь организм отравлен", - рассказала Силич РИА Новости.Она отметила, что результатов по экспертизе корма еще нет. "Накормили всех, упало 200, где был отравленный корм, в каких кормушках, как это доказать сейчас", - добавила Силич.Также она сообщила, что отравление произошло и в других приютах."Полиция занимается, юристы занимаются",- добавила Силич.Несколько животных по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в приюте в Чехове, ожидаются результаты экспертизы корма и воды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.В ряде СМИ ранее появилось видео с парализованными собаками. Прокуратура Московской области начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении собак в приюте Чехова. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, животным покупали корм марки Happy lunch. Однако пострадали не все собаки, которые его ели, а только несколько из них. Обстоятельства отравления выясняются.

https://ria.ru/20211004/priyut-1752965199.html

чехов

московская область (подмосковье)

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Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак В подмосковном приюте "Лохматая душа" – массовое отравление собак. Более 15 животных погибли, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти. Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку. 2021-10-05T14:08 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, чехов, московская область (подмосковье)