https://ria.ru/20211005/otravlenie-1753168510.html
Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление
Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление - РИА Новости, 05.10.2021
Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление
Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что у животных была сильная интоксикация организма, сообщила РИА Новости владелец приюта "Лохматая душа"... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:08
2021-10-05T14:08
2021-10-05T14:08
общество
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что у животных была сильная интоксикация организма, сообщила РИА Новости владелец приюта "Лохматая душа" Валентина Силич."Результаты готовы только по вскрытию. Очень плохие. Полностью интоксикация всего организма, сильная интоксикация всего организма, весь организм отравлен", - рассказала Силич РИА Новости.Она отметила, что результатов по экспертизе корма еще нет. "Накормили всех, упало 200, где был отравленный корм, в каких кормушках, как это доказать сейчас", - добавила Силич.Также она сообщила, что отравление произошло и в других приютах."Полиция занимается, юристы занимаются",- добавила Силич.Несколько животных по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в приюте в Чехове, ожидаются результаты экспертизы корма и воды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.В ряде СМИ ранее появилось видео с парализованными собаками. Прокуратура Московской области начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении собак в приюте Чехова. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, животным покупали корм марки Happy lunch. Однако пострадали не все собаки, которые его ели, а только несколько из них. Обстоятельства отравления выясняются.
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чехов
московская область (подмосковье)
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Массовый паралич: в приюте "Лохматая душа" спасают подопечных собак
В подмосковном приюте "Лохматая душа" – массовое отравление собак. Более 15 животных погибли, у 160 отнялись лапы. На помощь пришли ветеринары и волонтеры. Благодаря совместным усилиям большинство собак удалось спасти. Предположительно, накануне трагедии собакам привезли новую партию корма. Погибших животных и сухой корм отправили на экспертизу. Прокуратура начала проверку.
2021-10-05T14:08
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, чехов, московская область (подмосковье)
Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление
Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что была сильная интоксикация организма
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что у животных была сильная интоксикация организма, сообщила РИА Новости владелец приюта "Лохматая душа" Валентина Силич.
"Результаты готовы только по вскрытию. Очень плохие. Полностью интоксикация всего организма, сильная интоксикация всего организма, весь организм отравлен", - рассказала Силич РИА Новости.
Она отметила, что результатов по экспертизе корма еще нет. "Накормили всех, упало 200, где был отравленный корм, в каких кормушках, как это доказать сейчас", - добавила Силич.
Также она сообщила, что отравление произошло и в других приютах.
"Проблема в том, что упал не только наш приют, упали и другие приюты, так что у них также было отравление. Это единственная наша защита, что с разницей в два дня упало 4 приюта, ни один наш… Они нас обвиняют, что мы яд сами насыпали, все 4 приюта договорились и отравили своих животных. Это глупо. Это вина полностью корма, но сами понимаете, это или все 10 тонн сдавать на анализы, это нереально. Поэтому юристы думают, что нам делать… Мы будем продолжать бороться... "Приют "Лесной", приют "Гавландия", приют "Наш дом". Корм один и тот же, производитель один и тот же… Мы уже сейчас друг с другом связались, списались. Партия одна была… Мы первые упали",- сказала владелец приюта.
"Полиция занимается, юристы занимаются",- добавила Силич.
Несколько животных по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в приюте в Чехове
, ожидаются результаты экспертизы корма и воды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья
.
"Результатов экспертизы корма и воды пока нет. На сегодняшний день несколько животных находятся в тяжелом состоянии, 59 в стабильном удовлетворительному состоянии",- цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Сергея Воскресенского.
В ряде СМИ ранее появилось видео с парализованными собаками. Прокуратура Московской области начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении собак в приюте Чехова. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, животным покупали корм марки Happy lunch. Однако пострадали не все собаки, которые его ели, а только несколько из них. Обстоятельства отравления выясняются.