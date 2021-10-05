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Сильные дожди в сочинском поселке Сергей-Поле спровоцировали оползень
Сильные дожди в сочинском поселке Сергей-Поле спровоцировали оползень - РИА Новости, 05.10.2021
Сильные дожди в сочинском поселке Сергей-Поле спровоцировали оползень
Сильные ливни спровоцировали оползень в 20 жилых домах сочинского коттеджного поселка в Сергей-Поле, 8 из них уже заселены людьми, сейчас граждан эвакуируют,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:13
2021-10-05T11:27
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ливневые дожди в сочи
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Сильные ливни спровоцировали оползень в 20 жилых домах сочинского коттеджного поселка в Сергей-Поле, 8 из них уже заселены людьми, сейчас граждан эвакуируют, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что в Сочи до 6 октября прогнозируются сильные ливни, в связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение."В результате обильных осадков в Лазаревском внутригородском районе с. Сергей-Поле произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке с. Сергей-Поле по ул. Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов 8 заселены",- отмечается в релизе.Кроме того, наклонились опоры газовых труб, испорчено электроснабжение, оно сейчас отключено в пределах коттеджного поселка. По информации МЧС края, пострадавших и погибших нет."Спланировано размещение эвакуированных жителей поселка в санатории",- подчеркивается в сообщении.К работе привлечены 26 спасателей и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20211004/preduprezhdenie-1752986563.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ливневые дожди в сочи
10:13 05.10.2021 (обновлено: 11:27 05.10.2021)
 
Сильные дожди в сочинском поселке Сергей-Поле спровоцировали оползень

Сильные дожди в поселке Сергей-Поле спровоцировали оползень, произошло смещение 20 домов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Сильные ливни спровоцировали оползень в 20 жилых домах сочинского коттеджного поселка в Сергей-Поле, 8 из них уже заселены людьми, сейчас граждан эвакуируют, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее отмечалось, что в Сочи до 6 октября прогнозируются сильные ливни, в связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение.
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"В результате обильных осадков в Лазаревском внутригородском районе с. Сергей-Поле произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке с. Сергей-Поле по ул. Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов 8 заселены",- отмечается в релизе.
Кроме того, наклонились опоры газовых труб, испорчено электроснабжение, оно сейчас отключено в пределах коттеджного поселка. По информации МЧС края, пострадавших и погибших нет.
"Спланировано размещение эвакуированных жителей поселка в санатории",- подчеркивается в сообщении.
К работе привлечены 26 спасателей и 12 единиц техники.
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ливневые дожди в Сочи
 
 
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