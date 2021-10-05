https://ria.ru/20211005/opolzen-1753109650.html

Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка

Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка - РИА Новости, 05.10.2021

Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка

Подвижка грунта, а затем трещины на дороге образовались из-за сильных осадков в сочинском посёлке Варваровка 4 октября, восемь жилых домов и дорога оказались в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:22

2021-10-05T09:22

2021-10-05T09:22

происшествия

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

ливневые дожди в сочи

алексей копайгородский

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Подвижка грунта, а затем трещины на дороге образовались из-за сильных осадков в сочинском посёлке Варваровка 4 октября, восемь жилых домов и дорога оказались в зоне риска подвижного грунта, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября объявлено экстренное предупреждение по погоде."Четвертого и 5 октября по всей территории города было зафиксировано выпадение сильных залповых осадков на всей территории города Сочи... В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле произошла подвижка грунта. В зоне оползня восемь частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет", - говорится в сообщении.В настоящий момент проводится эвакуация жителей пункта временного размещения, на месте работает городской оперативный штаб, работу всех служб координирует глава города Алексей Копайгородский.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, все жильцы домов, находящихся в зоне ЧС, покинули их. Готовы пункты временного размещения. Мэр Сочи ежечасно докладывает губернатору о ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе будут продолжаться дожди.

https://ria.ru/20211005/trassa-1753108905.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, ливневые дожди в сочи, алексей копайгородский