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Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка
Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка - РИА Новости, 05.10.2021
Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка
Подвижка грунта, а затем трещины на дороге образовались из-за сильных осадков в сочинском посёлке Варваровка 4 октября, восемь жилых домов и дорога оказались в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:22
2021-10-05T09:22
происшествия
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
ливневые дожди в сочи
алексей копайгородский
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Подвижка грунта, а затем трещины на дороге образовались из-за сильных осадков в сочинском посёлке Варваровка 4 октября, восемь жилых домов и дорога оказались в зоне риска подвижного грунта, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября объявлено экстренное предупреждение по погоде."Четвертого и 5 октября по всей территории города было зафиксировано выпадение сильных залповых осадков на всей территории города Сочи... В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле произошла подвижка грунта. В зоне оползня восемь частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет", - говорится в сообщении.В настоящий момент проводится эвакуация жителей пункта временного размещения, на месте работает городской оперативный штаб, работу всех служб координирует глава города Алексей Копайгородский.Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, все жильцы домов, находящихся в зоне ЧС, покинули их. Готовы пункты временного размещения. Мэр Сочи ежечасно докладывает губернатору о ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе будут продолжаться дожди.
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происшествия, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, ливневые дожди в сочи, алексей копайгородский
09:22 05.10.2021
 
Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка

Сильные дожди вызвали оползень в сочинском поселке Варваровка, жителей эвакуируют

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице Мира в Сочи, затопленной после сильного дождя
Автомобиль на улице Мира в Сочи, затопленной после сильного дождя - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Подвижка грунта, а затем трещины на дороге образовались из-за сильных осадков в сочинском посёлке Варваровка 4 октября, восемь жилых домов и дорога оказались в зоне риска подвижного грунта, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября объявлено экстренное предупреждение по погоде.
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
09:16
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи приостановили
"Четвертого и 5 октября по всей территории города было зафиксировано выпадение сильных залповых осадков на всей территории города Сочи... В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле произошла подвижка грунта. В зоне оползня восемь частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет", - говорится в сообщении.
В настоящий момент проводится эвакуация жителей пункта временного размещения, на месте работает городской оперативный штаб, работу всех служб координирует глава города Алексей Копайгородский.
Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, все жильцы домов, находящихся в зоне ЧС, покинули их. Готовы пункты временного размещения. Мэр Сочи ежечасно докладывает губернатору о ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе будут продолжаться дожди.
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиВениамин КондратьевЛивневые дожди в СочиАлексей Копайгородский
 
 
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