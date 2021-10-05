https://ria.ru/20211005/obvinenie-1753242001.html

Главу "Мужского государства" могут обвинить в экстремизме, заявил юрист

Главу "Мужского государства" могут обвинить в экстремизме, заявил юрист - РИА Новости, 05.10.2021

Главу "Мужского государства" могут обвинить в экстремизме, заявил юрист

Создателя движения "Мужское государство" Владислава Позднякова в случае признания организации экстремистской могут привлечь к ответственности по статье о... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:23

2021-10-05T19:23

2021-10-05T19:23

общество

нижегородская область

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Создателя движения "Мужское государство" Владислава Позднякова в случае признания организации экстремистской могут привлечь к ответственности по статье о создании экстремистского сообщества, пояснил РИА Новости председатель московской коллегии адвокатов "Тер-Акопов и партнёры" Георгий Тер-Акопов.Ранее представитель областного суда проинформировал РИА Новости, что прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение "Мужское государство".Тер-Акопов заявил, что считает "в принципе возможным" уголовное дело об организации экстремистского сообщества на участников и создателей движения "Мужское государство", если его признают экстремистским.Он уточнил, что организация не обязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы быть признанной экстремистской."Если создается какая-либо явно экстремистская организация, никто не говорит о том, что она должна быть в обязательном порядке зарегистрирована, если она существует де-факто. У нее есть организатор, есть люди, выполняющие те или иные организационные функции, она ведет какую-то организованно направленную в своем понимании борьбу", - подчеркнул юрист.По статье об организации экстремистского сообщества, как отметил Тер-Акопов, создателю движения может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

https://ria.ru/20211005/proverka-1753201557.html

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нижегородская область

москва

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общество, нижегородская область, москва