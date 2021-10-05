https://ria.ru/20211005/obman-1753261884.html
Москвич получил 4,5 года колонии за попытку обмануть бизнесмена
Москвич получил 4,5 года колонии за попытку обмануть бизнесмена - РИА Новости, 06.10.2021
Москвич получил 4,5 года колонии за попытку обмануть бизнесмена
Суд дал 4 с половиной года колонии общего режима москвичу за попытку выманить у предпринимателя 3 миллиона долларов, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-05T23:24
2021-10-05T23:24
2021-10-06T01:35
происшествия
москва
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агентство кибербезопасности
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Суд дал 4 с половиной года колонии общего режима москвичу за попытку выманить у предпринимателя 3 миллиона долларов, сообщает столичная прокуратура."Сегодня Щербинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы. Он осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что приговор вынесен Евгению Лившицу, директору "Агентства кибербезопасности", некогда входившему в экспертный совет комитета Госдумы.Как установлено в суде, злоумышленник получил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении знакомого столичного предпринимателя по статье об ограничении конкуренции, по его данным, бизнесмена должны были поместить под домашний арест. Москвич убеждал сына бизнесмена, что имеет связи в правоохранительных органах и может за 3 миллиона долларов как посредник повлиять на ход и результаты расследования, минимизировав наказание. В действительности деньги он собирался похитить.В августе 2020 года аферист был задержан во время передачи ему муляжа на 1 миллион долларов в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину в преступлении он признал в полном объеме."Суд приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - уточняется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20211005/delo-1753253401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, госдума рф, агентство кибербезопасности
23:24 05.10.2021 (обновлено: 01:35 06.10.2021)
Москвич получил 4,5 года колонии за попытку обмануть бизнесмена
Москвич получил 4,5 года колонии за попытку обмануть бизнесмена на три миллиона долларов
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Суд дал 4 с половиной года колонии общего режима москвичу за попытку выманить у предпринимателя 3 миллиона долларов, сообщает столичная прокуратура.
"Сегодня Щербинский районный суд Москвы
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы. Он осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что приговор вынесен Евгению Лившицу, директору "Агентства кибербезопасности
", некогда входившему в экспертный совет комитета Госдумы
.
Как установлено в суде, злоумышленник получил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении знакомого столичного предпринимателя по статье об ограничении конкуренции, по его данным, бизнесмена должны были поместить под домашний арест. Москвич убеждал сына бизнесмена, что имеет связи в правоохранительных органах и может за 3 миллиона долларов как посредник повлиять на ход и результаты расследования, минимизировав наказание. В действительности деньги он собирался похитить.
В августе 2020 года аферист был задержан во время передачи ему муляжа на 1 миллион долларов в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину в преступлении он признал в полном объеме.
"Суд приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - уточняется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.