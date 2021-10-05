https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html

В спикеры Рады предложили обезьяну с гранатой

На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой - РИА Новости, 05.10.2021

В спикеры Рады предложили обезьяну с гранатой

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:46

2021-10-05T19:46

2021-10-05T21:34

в мире

украина

верховная рада украины

олег ляшко

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой".Он потребовал четко объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.По его мнению, правящая партия все же добьется отстранения Разумкова."Голосовать будут даже фракции, от которых вы не ожидаете", — заключил политик.Ранее депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Этот вопрос рассмотрят 7 октября. По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Спикер парламента отверг эти обвинения.

https://ria.ru/20211005/razumkov-1753166583.html

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в мире, украина, верховная рада украины, олег ляшко