Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html
В спикеры Рады предложили обезьяну с гранатой
На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой - РИА Новости, 05.10.2021
В спикеры Рады предложили обезьяну с гранатой
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:46
2021-10-05T21:34
в мире
украина
верховная рада украины
олег ляшко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880962_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_a2afab8bb9834ca8e0f41e385cd90351.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой".Он потребовал четко объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.По его мнению, правящая партия все же добьется отстранения Разумкова."Голосовать будут даже фракции, от которых вы не ожидаете", — заключил политик.Ранее депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Этот вопрос рассмотрят 7 октября. По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Спикер парламента отверг эти обвинения.
https://ria.ru/20211005/razumkov-1753166583.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880962_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9134c1cf07b1dc72c3f138c630bb2c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, олег ляшко
19:46 05.10.2021 (обновлено: 21:34 05.10.2021)
 
На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой

Украинский политик Ляшко предложил на пост спикера Рады обезьяну с гранатой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой".
Он потребовал четко объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.

"Выходит Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа". — Прим. ред.) и рассказывает — это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда", — сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, правящая партия все же добьется отстранения Разумкова.
"Голосовать будут даже фракции, от которых вы не ожидаете", — заключил политик.
Ранее депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Этот вопрос рассмотрят 7 октября. По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Спикер парламента отверг эти обвинения.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 13:57
Разумков назвал отстранение от пленарных заседаний Рады незаконным
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОлег Ляшко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния