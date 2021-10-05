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В спикеры Рады предложили обезьяну с гранатой
На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой - РИА Новости, 05.10.2021
В спикеры Рады предложили обезьяну с гранатой
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:46
2021-10-05T19:46
2021-10-05T21:34
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верховная рада украины
олег ляшко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады "обезьяну с гранатой".Он потребовал четко объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.По его мнению, правящая партия все же добьется отстранения Разумкова."Голосовать будут даже фракции, от которых вы не ожидаете", — заключил политик.Ранее депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Этот вопрос рассмотрят 7 октября. По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Спикер парламента отверг эти обвинения.
https://ria.ru/20211005/razumkov-1753166583.html
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в мире, украина, верховная рада украины, олег ляшко
19:46 05.10.2021 (обновлено: 21:34 05.10.2021)
На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой
Украинский политик Ляшко предложил на пост спикера Рады обезьяну с гранатой
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
предложил на пост спикера Верховной рады
"обезьяну с гранатой".
Он потребовал четко объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова.
"Выходит Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа". — Прим. ред.) и рассказывает — это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда", — сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, правящая партия все же добьется отстранения Разумкова.
"Голосовать будут даже фракции, от которых вы не ожидаете", — заключил политик.
Ранее депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады. Этот вопрос рассмотрят 7 октября. По словам членов правящей партии, Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции". Спикер парламента отверг эти обвинения.