Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры"
В Неваде отказались комментировать "досье Пандоры", в котором упоминают американский штат
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Власти Невады отказались комментировать РИА Новости, начали ли они расследования по следам "досье Пандоры", которое упоминает американский штат в числе юрисдикций, задействованных в теневых международных финансовых схемах.
"Наша политика - не комментировать существование возможных расследований", - сказано в ответе заместителя директора по коммуникациям в офисе генерального прокурора Невады Эшли Форест на запрос агентства.
Авторы "досье Пандоры" - масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых политиков - обнаружили в США 206 трастов, которые связаны с 41 страной. У почти 30 трастовых фондов найдены с активы иностранных лиц или компаний, подозреваемых в коррупции или нарушении прав человека, пишет Washington Post.
В "досье Пандоры" США названы крупнейшим налоговым убежищем мира. Больше всего таких структур оказалось в Южной Дакоте, с которой конкурируют, помимо Невады, Аляска, Делавэр и Нью-Хэмпшир.
Администрация США заявила, что изучает "досье Пандоры", пока не может комментировать его выводы, но в целом работает над повышением транспарентности глобальных финансов.
Авторство "досье Пандоры" принадлежит Международному консорциуму журналистов-расследователей, который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. В подборке фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что досье опирается на репортажи 600 журналистов из 117 стран и 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.