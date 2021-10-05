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Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры"
Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021
Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры"
Власти Невады отказались комментировать РИА Новости, начали ли они расследования по следам "досье Пандоры", которое упоминает американский штат в числе... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T06:10
2021-10-05T06:10
в мире
невада
сша
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Власти Невады отказались комментировать РИА Новости, начали ли они расследования по следам "досье Пандоры", которое упоминает американский штат в числе юрисдикций, задействованных в теневых международных финансовых схемах.Авторы "досье Пандоры" - масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых политиков - обнаружили в США 206 трастов, которые связаны с 41 страной. У почти 30 трастовых фондов найдены с активы иностранных лиц или компаний, подозреваемых в коррупции или нарушении прав человека, пишет Washington Post.В "досье Пандоры" США названы крупнейшим налоговым убежищем мира. Больше всего таких структур оказалось в Южной Дакоте, с которой конкурируют, помимо Невады, Аляска, Делавэр и Нью-Хэмпшир.Администрация США заявила, что изучает "досье Пандоры", пока не может комментировать его выводы, но в целом работает над повышением транспарентности глобальных финансов.Авторство "досье Пандоры" принадлежит Международному консорциуму журналистов-расследователей, который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. В подборке фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что досье опирается на репортажи 600 журналистов из 117 стран и 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.
https://ria.ru/20211005/dakota-1753097601.html
https://ria.ru/20211005/bayden-1753089979.html
невада
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в мире, невада, сша, южная дакота
06:10 05.10.2021
 
Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры"

В Неваде отказались комментировать "досье Пандоры", в котором упоминают американский штат

© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / minervastock
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Власти Невады отказались комментировать РИА Новости, начали ли они расследования по следам "досье Пандоры", которое упоминает американский штат в числе юрисдикций, задействованных в теневых международных финансовых схемах.
"Наша политика - не комментировать существование возможных расследований", - сказано в ответе заместителя директора по коммуникациям в офисе генерального прокурора Невады Эшли Форест на запрос агентства.
Авторы "досье Пандоры" - масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых политиков - обнаружили в США 206 трастов, которые связаны с 41 страной. У почти 30 трастовых фондов найдены с активы иностранных лиц или компаний, подозреваемых в коррупции или нарушении прав человека, пишет Washington Post.
В "досье Пандоры" США названы крупнейшим налоговым убежищем мира. Больше всего таких структур оказалось в Южной Дакоте, с которой конкурируют, помимо Невады, Аляска, Делавэр и Нью-Хэмпшир.
Офшор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
05:07
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Администрация США заявила, что изучает "досье Пандоры", пока не может комментировать его выводы, но в целом работает над повышением транспарентности глобальных финансов.
Авторство "досье Пандоры" принадлежит Международному консорциуму журналистов-расследователей, который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. В подборке фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что досье опирается на репортажи 600 журналистов из 117 стран и 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:40
Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры"
 
В миреНевадаСШАЮжная Дакота
 
 
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