https://ria.ru/20211005/nevada-1753098817.html

Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры"

Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021

Власти Невады отказались комментировать "досье Пандоры"

Власти Невады отказались комментировать РИА Новости, начали ли они расследования по следам "досье Пандоры", которое упоминает американский штат в числе... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T06:10

2021-10-05T06:10

2021-10-05T06:10

в мире

невада

сша

южная дакота

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Власти Невады отказались комментировать РИА Новости, начали ли они расследования по следам "досье Пандоры", которое упоминает американский штат в числе юрисдикций, задействованных в теневых международных финансовых схемах.Авторы "досье Пандоры" - масштабного журналистского расследования теневых финансовых схем и участия в них мировых политиков - обнаружили в США 206 трастов, которые связаны с 41 страной. У почти 30 трастовых фондов найдены с активы иностранных лиц или компаний, подозреваемых в коррупции или нарушении прав человека, пишет Washington Post.В "досье Пандоры" США названы крупнейшим налоговым убежищем мира. Больше всего таких структур оказалось в Южной Дакоте, с которой конкурируют, помимо Невады, Аляска, Делавэр и Нью-Хэмпшир.Администрация США заявила, что изучает "досье Пандоры", пока не может комментировать его выводы, но в целом работает над повышением транспарентности глобальных финансов.Авторство "досье Пандоры" принадлежит Международному консорциуму журналистов-расследователей, который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса. В подборке фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что досье опирается на репортажи 600 журналистов из 117 стран и 11,9 миллиона файлов, полученных в результате утечки.

https://ria.ru/20211005/dakota-1753097601.html

https://ria.ru/20211005/bayden-1753089979.html

невада

сша

южная дакота

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, невада, сша, южная дакота